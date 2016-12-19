Украинцы восстали против Бандеры

Жители Киева направили в городскую администрацию петицию с требованием переименовать проспект Степана Бандеры. Горожане не хотят видеть в столице Украины название, порочащее историю страны: они предлагают дать проспекту имя князя Владимира Великого.

Петиция о переименовании скандального проспекта набрала необходимые для ее рассмотрения городскими властями 10 тысяч подписей. "Фигура Владимира Великого создала большую, мощную и духовную православную державу. Киевляне просто должны отметить на карте города его имя", – сказал автор документа Константин Загородний. Активист отметил, что личность Степана Бандеры для большинства украинских граждан является провокационной, сообщает РИА Новости.

Администрация Киева отреагировала на требование горожан довольно странно: управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич заявил, что документ необходимо проверить на объективность. "Если петиция поступит к рассмотрению, то это вовсе не означает, что проспект Бандеры изменит название", – добавил чиновник.

Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.





Нынешняя петиция с требование избавить Киев от имени идеолога украинского национализма – не первая. Два с половиной месяца назад аналогичный документ собрал в Сети более 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения городскими властями. Однако, администрация не обратила на него внимания, тем самым, нарушив собственное же решение.

Желание киевлян избавиться от навязанной им властями символики подтверждают и данные социологических исследований. Недавно телеканал "112 Украина" проводил опрос среди своих зрителей о самом выдающемся деятеле в истории Украины. Первое место занял князь Владимир – за него проголосовало 43% опрошенных.





До августа 2016 года проспект Бандеры в Киеве назывался Московским проспектом. Однако в июле Киевсовет проголосовал за его переименование, а 3 августа мэр города Виталий Кличко подписал соответствующее постановление.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий, в частности, пропаганду советской символики. Город Днепропетровск был переименован в Днепр, Кировоград стал Крапивницким, более сотни городов, сел, улиц и площадей также сменили свои названия. Помимо этого, на Украине снесли практически все памятники Ленину и другим советским государственным деятелям.