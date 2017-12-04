Участника Олимпиады застрелили после ссоры в баре

Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро тяжелоатлет Эдвин Москера был убит после ссоры в баре. В спортсмена несколько раз выстрелили из пистолета.

Одна из пуль попала в голову серебряного призера Латинской Америки, вторая в колено. От полученных ранений спортсмен скончался на месте. Помимо выступлений на помосте, погибший служил в правительственных войсках Колумбии, раздираемой конфликтами. По некоторым сведениям, именно это могло стать причиной покушения.

Согласно предварительной версии, убийца напал на атлета, когда тот выходил из увеселительного заведения, передает El Pais. Местные власти разыскивают стрелка. Полиция назначила вознаграждение в размере 10 миллионов песо (более трех тысяч долларов) за любую информацию о местонахождении злоумышленника.

"Тяжелоатлетическая сборная страны находится в трауре. Погиб Эдвин Москера, пусть он покоится с миром, выдающийся спортсмен, который представлял нашу страну на Олимпийских играх в РИО 2016. Приносим свои искренние соболезнования его родным и близким", – написали представители Федерации тяжелой атлетики Колумбии в Twitter.

#NoticiasCaracol Luto en Colombia: anoche fue asesinado en Palmira, Valle del Cauca, el pesista olímpico Edwin Mosquera https://t.co/RrYMGTXHET pic.twitter.com/2tEQPYFOql — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 3 декабря 2017 г.

На официальном сайте организации опубликован некролог спортсмену. Его авторы утверждают, что вся Колумбия будет помнить Эдвина Москеру как выдающегося тяжелоатлета, построившего замечательную карьеру и вписавшего свое имя в список самых выдающихся спортсменов Колумбии последних лет.

Напомним, на Олимпийских играх 32-летний атлет собрал сумму в 310 килограмм по итогам двух упражнений. В толчке он взял вес 140 килограмм, а в рывке ему покорилась штанга массой 170. Отметим, что сам Москера выступал в категории до 69 килограммов. Благодаря таким результатам, он смог войти в двадцатку лучших спортсменов-тяжелоатлетов.