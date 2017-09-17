Знаменитого футболиста убили выстрелом в голову

В Черногории убили известного футбольного вратаря Горана Ленаца. Игрока клуба "Бокель" застрелили во время тренировки.

Пуля попала в голову спортсмена, в результате чего он скончался на месте. Местные правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает портал Goal.