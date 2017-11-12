Российский боксер стал чемпионом мира

Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,3 килограммов. Спортсмен победил техническим нокаутом.
Поединок длился 12 раундов. Бетербиев дважды отправил соперника в ноудаун, после чего судья решил прервать бой и присудить россиянину победу.
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