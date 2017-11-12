Российский боксер стал чемпионом мира

Умер Михаил Задорнов Скончался ведущий Борис Ноткин Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Воскресенье 12 ноября
Лента новостей
17:44
Список пострадавших в жуткой аварии с маршруткой в Москве
17:20
Под Москвой простились с Задорновым
16:40
На юго-западе Москвы иномарка протаранила маршрутку
16:37
В Казахстане утонул российский военный
16:19
Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов
14:55
"Мегафон" назвал причины массового сбоя
14:39
Как менялась красавица Юлия Ковальчук
14:20
Миллиардера Исмаилова заподозрили в создании ОПГ
14:05
Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала
13:17
Поклонники возмущены поступком родственников Задорнова
13:12
Прямой эфир "Би-би-си" прервали женские стоны (видео)
12:48
Как угасал больной раком Ноткин
12:22
В Москве случилось смертельное ДТП
12:05
Онкобольной Гайдулян разводится с женой
11:47
Встреча на вьетнамских полях
11:29
Вайкуле рассмешила борьба с Пугачевой из-за мужчины
11:02
На северо-западе Москвы пьяный безработный зарезал собутыльника
10:50
Караченцову сделали неутешительный прогноз
10:34
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
10:15
Посмертная критика Задорнова привела в ярость Слепакова
19:10
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой
18:42
Тарасов и Костенко выбрали неудачный день для свадьбы
18:10
Максакова: Мои дети живут с убийцей
17:37
Пожилой москвич пытался убить дочь сковородой
17:22
Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами
17:05
Дану Борисову в мини высмеяли за морщинистые коленки
16:38
Приезжая из Киргизии упала с Крымского моста в Москву-реку
16:18
Больная раком сестра известной певицы сошла с ума
16:07
"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом
15:53
Катю Семенову парализовало от вида умершей матери
15:39
В Москве женщина упала с высоты на машину и выжила
15:25
Ирина Безрукова откровенно о личной жизни
14:47
Мужчина с жалобной запиской пытался ограбить банк в Москве
14:41
Интеграция метро и МЦК с железной дорогой завершится через год
14:31
Ольга Орлова взбесилась из-за упрека о Жанне Фриске
13:58
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
13:07
"Сам пришел": Трамп и Путин пошептались на глазах толпы
13:06
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
12:42
Азиаты изрезали ножами четырех москвичей
12:33
Жена Джигарханяна заговорила о публичных унижениях
11:55
Бузову продают за 1,5 миллиона рублей
11:33
Стрельбу из автомата на западе Москвы устроили подростки
11:19
Михаил Задорнов записал прощальное видео
10:49
Как живет вдова Ильи Олейникова
10:23
Друг рассказал о последних днях Задорнова
10:02
Житель Подмосковья убил свою мать и ее любовника
22:00
"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика
21:57
На Урале КамАЗ насмерть задавил ребенка
21:46
В последнем интервью Задорнов рассказал о конце света
21:07
"Так уйти надо заслужить": В России скорбят о Задорнове
20:57
Из ночного клуба в центре Москвы вывели 100 человек
20:38
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
20:31
Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
20:31
США ответят за охоту на россиян
20:14
Звезда "Битвы экстрасенсов" огласила предвыборную программу
20:06
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
19:46
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
19:16
Машина врезалась в толпу людей во Франции
18:59
Шестьдесят тысяч квадратных метров ОАЗИСа в Москве
18:57
На Украине сделали заявление об аресте Порошенко
18:48
Пассажиры метро Петербурга пожаловались на дым
18:44
Рак Задорнова назвали расплатой
18:40
В столице поймали стрелков на Mercedes
18:33
В Москве произошло массовое ДТП
18:16
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
18:03
Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
18:00
Чем Задорнов бесил украинцев
17:48
Трамп вцепился в руку Путина на саммите
17:45
Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
17:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
17:12
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
17:00
Циничные украинцы поглумились над смертью Задорнова
16:56
Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
16:33
Названа реальная зарплата миллиардера Захарченко
16:29
Совет на выходные
16:28
Ученый рассказал о возможной жизни после смерти
16:25
Стрельба из Mercedes всполошила Москву
16:18
Биткоин пережил очередной обвал
15:46
Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко
15:40
"Нам их подкинули": мать и сестра Захарченко объяснили свои богатства
15:36
Под Хабаровском предотвратили крупный теракт
15:35
Как Рособрнадзор игнорирует мнение президента
15:27
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
15:21
США готовят новую провокацию в Донбассе
15:17
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
15:06
Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ
14:55
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
14:55
Названа новая опасность алкоголя для мозга
14:50
Умирающий Задорнов звонил Галкину
14:30
Вину за мировой кризис свалили на Трампа
14:22
Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова
14:21
Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей
14:14
Лавров приложил приспешников Трампа
14:10
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
14:10
Путин выразил соболезнования семье Задорнова
13:59
У покойного Задорнова нашлась юная подруга
13:48
Девушка села в тюрьму за брак с родной матерью
13:48
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
13:27
Стала известна последняя воля Задорнова
13:26
Убитые горем вдова и сестра Задорнова попали в больницу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михаил Задорнов записал прощальное видео
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
Спорт

Российский боксер стал чемпионом мира

прочитано 419 раз

Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,3 килограммов. Спортсмен победил техническим нокаутом.

Поединок длился 12 раундов. Бетербиев дважды отправил соперника в ноудаун, после чего судья решил прервать бой и присудить россиянину победу.

12 ноября 2017, 13:37

комментарии

Политика

"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом
США ответят за охоту на россиян
Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
Порошенко посадили в лужу на Первом канале

Шоу-бизнес

Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым
Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах
Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала

Проишествия

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи

Lifestyle

Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
Шоу-бизнес

Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса

29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
Шоу-бизнес

Михаил Задорнов записал прощальное видео

"Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя", – говорит в ролике сатирик
Шоу-бизнес

Караченцову сделали неутешительный прогноз

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла судьбу артиста
Шоу-бизнес

Онкобольной Гайдулян разводится с женой

Слухи о разладе подтвердили друзья семьи

Гороскоп

Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Под Москвой простились с Задорновым
Как менялась красавица Юлия Ковальчук
Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами
Лежащего Билана закидали на концерте

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru