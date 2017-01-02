У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали

Россия может лишиться четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках. Это произойдет в том случае, если будет доказано нарушение антидопинговых правил Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным.

Российские спортсмены вновь попали в центр внимания допингового скандала. "Вероятно, будут отняты медали Игр в Сочи у Легкова и Вылегжанина", – сообщает Iltalehti.fi со ссылкой на собственный источник. Автор публикации в интервью Expressen заявил, что, по его данным, решение об этом может быть объявлено уже в ближайшее время.

В свою очередь, член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг жестко высказался и в отношении участия России в летних Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро. "Да, это было ошибкой. Я считаю, что мы были наивными. Мы должны быть жестче в следующий раз. Я уже веду об этом дискуссию, потому что другие члены МОК придерживаются иного мнения", – цитирует Хайберга норвежское издание VG.

По итогам первой части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, представленного 18 июля, Всемирное антидопинговое агентство призвало отстранить от Олимпиады в Бразилии всех российских спортсменов, но МОК не пошел на этот шаг и передал право допуска российских атлетов на соревнования международным федерациям.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам второй части доклада Макларена временно отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях. FIS отклонила аппеляции Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

На домашней Олимпиаде в Сочи Легков и Вылегжанин завоевали золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 километров. Также они стали серебряными призерами в эстафете. Кроме того, Вылегжанин и Никита Крюков взяли серебряные награды в командном спринте.