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Под Новый год в России запретили настойки
Розничная торговля будет приостановлена с 26 декабря для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней. Такие меры решено принять для противодействия случаям распространения продуктов, содержащих спирт, употребление которых приводит к отравлению людей. В частности, речь идет о спиртосодержащих концентратах, таких как "Боярышник", и аналогичных ему продуктах.
Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В результате массового отравления 75 человек скончались. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее о намерении ликвидировать автоматы по продаже спиртосодержащих веществ, таких как "Валокордин" и "Боярышник", сообщил вице-премьер Александр Хлопонин. С подобной законодательной инициативой выступил Минздрав. Проектом предусмотрен запрет на продажу с помощью автоматов жидкостей с содержанием этилового спирта более 15%.
Как писали Dni.ru, в Госдуме предложили ужесточить борьбу с распространением суррогатных спиртных напитков. Так, зампред Комитета по охране здоровья Николай Говорин призвал поставить вопрос о приравнивании настойки боярышника к алкогольной продукции и повышении на нее акцизов.
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