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Американцы выпроводили Ефимову в Россию
В новом олимпийском цикле четырехкратная чемпионка мира по плаванию, воспитанница спортивной школы Волгодонска Юлия Ефимова будет тренироваться в России в составе своей команды, которая в данный момент формируется. Одной из причин возвращения российской спортсменки на родину стало то, что в США тренерам запрещают работать с ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ефимовой.
По словам Юлии, тренер, с которым она общалась полтора месяца, внезапно отказался с ней сотрудничать. Он предупредил чемпионку, что дальнейшие обращения к другим американским специалистам бесполезны, поскольку они все получили запрет на работу с российской спортсменкой.
"Американцы отказываются работать с моей командой. И контракты выгодные предлагаем, и самим тренерам это интересно с профессиональной точки зрения. Но есть запрет сверху", – приводит слова чемпионки "Советский спорт".
Между тем Юлия, отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами она покидала Америку, призналась: "Немного обидно. Столько лет там прожила..."
"С другой стороны, есть эйфория от чего-то нового. Есть свой проект. Интересно, что из этого получится, Все, что ни делается – к лучшему. У меня этот принцип работал всегда", – добавила спортсменка.
Напомним, что в настоящее время Юлия Ефимова ищет зарубежного специалиста для включения его в тренерский штаб созданной ею команды Efimova Team. Недавно команда была зарегистрирована в Министерстве юстиции, что позволило ей официально стать профессиональным плавательным клубом.
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