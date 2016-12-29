Американцы выпроводили Ефимову в Россию

Одна из главных спортивных героинь уходящего 2016 года, Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали Олимпиады в Рио, вернулась в Россию из США. Основной причиной такого решения стал централизованный запрет на сотрудничество с российской спортсменкой со стороны американской федерации плавания.

В новом олимпийском цикле четырехкратная чемпионка мира по плаванию, воспитанница спортивной школы Волгодонска Юлия Ефимова будет тренироваться в России в составе своей команды, которая в данный момент формируется. Одной из причин возвращения российской спортсменки на родину стало то, что в США тренерам запрещают работать с ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ефимовой.

По словам Юлии, тренер, с которым она общалась полтора месяца, внезапно отказался с ней сотрудничать. Он предупредил чемпионку, что дальнейшие обращения к другим американским специалистам бесполезны, поскольку они все получили запрет на работу с российской спортсменкой.

"Американцы отказываются работать с моей командой. И контракты выгодные предлагаем, и самим тренерам это интересно с профессиональной точки зрения. Но есть запрет сверху", – приводит слова чемпионки "Советский спорт".

Между тем Юлия, отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами она покидала Америку, призналась: "Немного обидно. Столько лет там прожила..."

Фото опубликовано Yuliya Efimova (@pryanya93) Дек 13 2016 в 12:53 PST

"С другой стороны, есть эйфория от чего-то нового. Есть свой проект. Интересно, что из этого получится, Все, что ни делается – к лучшему. У меня этот принцип работал всегда", – добавила спортсменка.

Напомним, что в настоящее время Юлия Ефимова ищет зарубежного специалиста для включения его в тренерский штаб созданной ею команды Efimova Team. Недавно команда была зарегистрирована в Министерстве юстиции, что позволило ей официально стать профессиональным плавательным клубом.