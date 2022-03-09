К чему снится дверь? "Дни.ру" собрали для своих читателей информацию из самых авторитетных сонников.

Чтобы понять, к чему снится дверь, следует обратить внимание на другие детали сна. Обыденная для большинства людей вещь может быть как позитивным, так и негативным знамением, поэтому такой сон следует хорошо запомнить.

СОННИК МИЛЛЕРА

Знаменитый американский психолог уделял особое внимание тому, к чему снится закрытая дверь. Специалист считал, что если во сне человек стучится в дверь – он подсознательно желает возобновить общение с дорогим ему человеком или ищет новые возможности. А если спящий сам услышал стук в дверь – это может быть предвестием неожиданного и приятного визита от гостей, с которыми он давно не виделся.

СОННИК ФРЕЙДА

Основатель психоанализа считал, что двери являются олицетворением женских половых органов. Поэтому он зачастую связывал такие сны с мыслями о сексуальных отношениях. Отвечая на вопрос, к чему снится открытая дверь, Фрейд отмечал, что человек, возможно, не может простить своему партнеру предыдущих половых связей. А если спящий не может открыть дверь – это вероятный сигнал о наличии проблем с половым здоровьем.

СОННИК ВАНГИ

Знаменитая прорицательница полагала, что видеть дверь во сне – значит стоять на пороге новых, положительных открытий. К примеру, если человек звонит в дверной звонок – ему может поступить интересное предложение по работе, а если спящий входит в открытый чужой подъезд – ему предстоит неожиданное спонтанное путешествие.