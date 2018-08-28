Кто снится в эротических снах россиянкам

Женщины рассказали о том, как часто им снятся эротические сны. У большинства опрошенных это происходит периодически (67% респонденток).

Примечательно, что влияние на частоту таких сновидений оказала не частота половых актов, а продолжительность отношений. Чем дольше длились отношения, тем эротические сюжеты в снах были чаще. Четверть же опрошенных россиянок и вовсе могут вспомнить один-два таких сна за всю жизнь.

Какие сны женщины считают "эротическими"? Для 48% респонденток главное, чтобы было чувство физического возбуждения. 23% считают, что сон можно назвать эротическим только если в нем заниматься сексом, 21% что можно быть не участником, а наблюдателем. 8% считают сон эротическим, если в нем есть романтика, свидания, поцелуи, но секс не успел присниться.

Также женщин спросили, снилось ли им то, что они хотели, но боялись попробовать в реальной жизни. 63% ответили, что нет, 37% – что такое им снилось, причем 35% из них происходящее во сне понравилось, а 2% – нет.

Исследователям удалось выяснить, кто является наиболее частым участником эротических снов россиянок. В большинстве случаев это незнакомцы – 29%. 26% опрошенных не смогли вспомнить героя таких снов, для 19% этим героем является их партнер. 9% респонденток во сне видят бывших возлюбленных, 6% – друзей, 4% – известных людей. К остальным во сне приходят коллеги или люди, которых они видят регулярно (продавец, тренер и т.д.).

Интересно, что 42% опрошенных никому не рассказывают о своих эротических снах, 29% рассказывают только своему мужчине, 21% – подругам, 8% могут рассказать тому, кто снился, но не говорят, что это был эротический сон.

Публикация от Борты��Постельное��Подушки�� Уфа (@sladki_son_yfa) 27 Авг 2018 в 11:01 PDT

“Эротические сны говорят о том, что во время бодрствования человек не тратит всю свою сексуальную энергию. Чем дольше отношения, тем чаще секс отходит на второй план – его вытесняют дети, работа, ремонт и многое другое” – объяснила психолог, семейный консультант, эксперт Тренинг-центра “СЕКС.РФ” Галина Дмитриева. При этом она добавила, что это не всегда означает, что секса нет. Просто он вызывает меньший эмоциональный отклик и оставляет больше сексуальной энергии, которую мозг пытается исчерпать во сне.