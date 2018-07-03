Найден способ вычислить болезнь по снам человека

К выводам, которые толкователи сновидений и составители сонников принимали как само собой разумеющееся, наконец пришли и серьезные ученые. Исследователи уверены, что сюжеты сновидений могут помочь врачам ставить диагнозы больным.

О том, что видения, который видит человек во время сна, связаны с мозговой активностью и могут указывать либо на сильные переживания, либо и вовсе на психологические проблемы, было известно уже давно. Однако специалисты решили пойти еще дальше и доказали, что сны могут указывать и на физические болезни.

Для диагностики в первую очередь необходимо обращать внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений, передает РИА ФАН. От деталей сна зависит, о какой именно проблеме в теле мозг пытается рассказать сновидцу.

Так, кошмары могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подробности происходящего в голове спящего человека не так важны – тут на первый план выходит сам факт сильных негативных переживаний.

Если же человеку приснилось, что его кто-то душит, то ему следует обратить внимание на свои легкие. Возможно, что нехватку кислорода или другие проблемы с дыханием в ночное время мозг интерпретирует именно таким образом.

Даже драки во сне могут свидетельствовать не о буйном нраве того, кто видит подобные сюжеты, а о сбое в работе организма. Проблемы могут быть у печени.

Еще один часто встречающийся сюжет снов, способный указать на начинающуюся болезнь, испорченная еда. В этом случае разгадка проста – проблемы с желудком.

Ученые считают, что это может быть весьма полезно при диагностике болезней. Как минимум, человек может задуматься о том, что, возможно, его организм работает не так, как должен, и обратится за профессиональной помощью.