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Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
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Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника в телеграм-канале.

Сегодня утром силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. Летательный аппарат был сбит на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин кратко изложил суть произошедшего и заверил, что оперативные службы уже контролируют ситуацию на земле.

“Силами ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву”, — говорится в сообщении градоначальника.

Это заявление стало первым официальным подтверждением инцидента.

Сразу после инцидента на предполагаемое место падения обломков были направлены специалисты экстренных служб. Их основные задачи:

  • Оцепить территорию для обеспечения безопасности.
  • Обследовать обломки сбитого аппарата.
  • Оценить возможный ущерб на земле.

В настоящее время информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сил ПВО атака на столицу была успешно предотвращена. Городские власти и экстренные службы полностью контролируют ситуацию. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Шоу-бизнес в Telegram

21 июля 2025, 13:49
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

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