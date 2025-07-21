Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника в телеграм-канале.

Сегодня утром силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. Летательный аппарат был сбит на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин кратко изложил суть произошедшего и заверил, что оперативные службы уже контролируют ситуацию на земле.

“Силами ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву”, — говорится в сообщении градоначальника.

Это заявление стало первым официальным подтверждением инцидента.

Сразу после инцидента на предполагаемое место падения обломков были направлены специалисты экстренных служб. Их основные задачи:

Оцепить территорию для обеспечения безопасности.

Обследовать обломки сбитого аппарата.

Оценить возможный ущерб на земле.

В настоящее время информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сил ПВО атака на столицу была успешно предотвращена. Городские власти и экстренные службы полностью контролируют ситуацию. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.