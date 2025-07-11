Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о вкладе городских служб и технологий в помощь Министерству обороны для защиты неба над столицей. Участие экстренных служб, Росгвардии, МВД и жителей.

Москва играет активную роль в обеспечении своей безопасности от участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналистам, городские власти и службы оказывают всестороннюю помощь Министерству обороны России, которое непосредственно занимается отражением этих угроз.

Сергей Собянин подчеркнул, что основная тяжесть борьбы с беспилотниками лежит на плечах военных. Однако Москва не остается в стороне. По словам Собянина, городские структуры “всемерно помогают противовоздушной обороне”. Эта помощь многогранна и включает в себя использование “всех своих технологических и информационных достижений”. Это может подразумевать предоставление данных с городских систем наблюдения, использование IT-решений для координации или другие виды технической поддержки.

Кроме того, город помогает в обеспечении необходимой инфраструктуры, в частности, поддерживая “строительство новых позиций” для комплексов противовоздушной обороны. Важнейшим аспектом этой работы является “взаимодействие между различными службами”, что позволяет оперативно обмениваться информацией и координировать действия.

В обеспечении безопасности Москвы от воздушных угроз участвует не только военное ведомство и городские власти. Сергей Собянин отметил, что в этой масштабной работе задействованы и другие структуры:

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) — подразделения, которые могут оперативно реагировать на инциденты.

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) — сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка и периметра в случае падения обломков или других происшествий.

Система 112 — единая служба вызова экстренных оперативных служб, которая принимает сообщения от граждан о замеченных беспилотниках или их обломках.

Городские аварийные службы — специалисты, готовые выехать на место происшествия для ликвидации последствий.

А также, что очень важно, сами жители столицы, которые проявляют бдительность и сообщают о подозрительных объектах или инцидентах.

По словам мэра, именно эта “совместная работа всех этих структур и служб” позволила создать то, что Сергей Собянин назвал “эффективной системой защиты Москвы”.

Оценивая надежность созданного оборонительного контура, Сергей Собянин отметил, что московская система противодействия беспилотникам уже “прошла достаточно большие испытания” в условиях реальных угроз. Эти испытания, по его словам, подтвердили “высокую степень надежности” системы.

Таким образом, защита неба над столицей — это результат скоординированных действий Министерства обороны и целого комплекса городских и федеральных служб при поддержке современных технологий и активном участии москвичей, что, по заявлению мэра, позволило выстроить надежную оборону.