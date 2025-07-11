Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Лента новостей

Пятница 11 июля

15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА 15:28Легенде “Спокойной ночи, малыши!” срочно потребовалась скорая помощь: тревожные вести об Ангелине Вовк 14:36Роковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 13:51Уделяйте 5 минут этим практикам, и вы улучшите настроение 13:15Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром 12:17Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии 12:14Джастин Бибер готовится выпустить новый альбом на фоне разговоров о разводе с женой 11:42Ушла из жизни яркая молодая вокалистка – еще одна трагическая утрата для всей страны 11:19Проверьте у себя этот симптом, возможно, вы живете в хроническом стрессе 11:15Тест: Угадайте советский фильм по фразе 11:09Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене 10:1115 цитат о деньгах, которые вдохновят вас на финансовую свободу 10:10С 1 июля полностью запретили установку таких натяжных потолков – их заставят снять 09:34Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант 09:30Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным 09:17Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе 09:02Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян 06:47Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями 03:39Омар Хайям дал cамое точное определение зрелой любви – эти слова могут вас спасти 00:18Что нельзя делать 11 июля, в Крапивное заговенье, чтобы сохранить счастливый брак 19:52Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным" 17:18Хрустят будто только с грядки: делаем идеальные заготовки огурцов на зиму 16:56Как правильно срезать зелень: секреты опытных огородников для богатого урожая до осени 16:52"Аллочку жду всегда": Березин раскрыл истинный мотив отъезда Пугачевой из России 16:41Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве 16:17Тест: вспомни знаменитый фильм СССР по кадру с хлебом 16:13"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье 15:55Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 15:47Прощание с легендой: неожиданно ушел из жизни знаменитый футболист 15:37Понять свое истинное предназначение оказалось так просто – об этом говорил еще Сократ 14:53Поиск темной материи: что показал эксперимент LUX-ZEPLIN 14:38"Их искусил лукавый": Бурляев высказался о предавших Отечество звездах 14:36Мир лишился легенды баскетбола: его свет озарял площадки и сердца 14:10Как водохранилища смещают полюса Земли 14:02Люди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками 13:45Последний бросок легенды: жизнь и наследие великого спортсмена 13:26Дочь Ирины Шейк подверглась нападению папарацци – инцидент обернулся катастрофой 12:23Не стало выдающегося писателя – еще одна огромная потеря для мира искусства 12:14В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем 10:58Мир потерял еще одну кинозвезду: она ушла в молодом возрасте 10:41С 1 июля полностью запрещены такие скважины на дачном участке – нарушения влекут последствия 09:28Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках 07:00Шокирующая правда о вейпах: кто стоит за эпидемией диабета 06:51Омар Хайям назвал единственный способ найти настоящих друзей – запомните это навсегда 03:45Что опасно делать 10 июля в Оленье полнолуние – ценные советы астролога 00:16Не стало известного российского педагога – ученики оплакивают мудрую наставницу 19:34Невосполнимая утрата для мира литературы: ушла из жизни великая поэтесса 18:02 Как быстро избавиться от тли на участке без единой копейки: проверенные народные средства 17:44Тест: угадай советский фильм по фразе о деньгах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
47

Мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о вкладе городских служб и технологий в помощь Министерству обороны для защиты неба над столицей. Участие экстренных служб, Росгвардии, МВД и жителей.

Москва играет активную роль в обеспечении своей безопасности от участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналистам, городские власти и службы оказывают всестороннюю помощь Министерству обороны России, которое непосредственно занимается отражением этих угроз.

Сергей Собянин подчеркнул, что основная тяжесть борьбы с беспилотниками лежит на плечах военных. Однако Москва не остается в стороне. По словам Собянина, городские структуры “всемерно помогают противовоздушной обороне”. Эта помощь многогранна и включает в себя использование “всех своих технологических и информационных достижений”. Это может подразумевать предоставление данных с городских систем наблюдения, использование IT-решений для координации или другие виды технической поддержки.

Кроме того, город помогает в обеспечении необходимой инфраструктуры, в частности, поддерживая “строительство новых позиций” для комплексов противовоздушной обороны. Важнейшим аспектом этой работы является “взаимодействие между различными службами”, что позволяет оперативно обмениваться информацией и координировать действия.

В обеспечении безопасности Москвы от воздушных угроз участвует не только военное ведомство и городские власти. Сергей Собянин отметил, что в этой масштабной работе задействованы и другие структуры:

  • Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) — подразделения, которые могут оперативно реагировать на инциденты.
  • Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) — сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка и периметра в случае падения обломков или других происшествий.
  • Система 112 — единая служба вызова экстренных оперативных служб, которая принимает сообщения от граждан о замеченных беспилотниках или их обломках.
  • Городские аварийные службы — специалисты, готовые выехать на место происшествия для ликвидации последствий.
  • А также, что очень важно, сами жители столицы, которые проявляют бдительность и сообщают о подозрительных объектах или инцидентах.

По словам мэра, именно эта “совместная работа всех этих структур и служб” позволила создать то, что Сергей Собянин назвал “эффективной системой защиты Москвы”.

Оценивая надежность созданного оборонительного контура, Сергей Собянин отметил, что московская система противодействия беспилотникам уже “прошла достаточно большие испытания” в условиях реальных угроз. Эти испытания, по его словам, подтвердили “высокую степень надежности” системы.

Таким образом, защита неба над столицей — это результат скоординированных действий Министерства обороны и целого комплекса городских и федеральных служб при поддержке современных технологий и активном участии москвичей, что, по заявлению мэра, позволило выстроить надежную оборону.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июля 2025, 15:33
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным
В последние годы вопрос обновления жилого фонда в крупных городах становится все более актуальным. Москве, где стареющая застройка требует внимательного подхода, мэр Сергей Собянин подчеркивает необходимость планомерного обновления жилого фонда.

Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве

Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке еще одного беспилотника, который был успешно сбит силами ПВО.

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин
Система ПВО Минобороны успешно перехватила беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации успешно перехватила беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы.

В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем

В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем
С 7 по 17 августа 2023 года на территории инновационного центра "Сколково" пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025". Это мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля "Территория будущего.

Шокирующая правда о вейпах: кто стоит за эпидемией диабета

Шокирующая правда о вейпах: кто стоит за эпидемией диабета
В последние годы мир захлестнула мода на "безопасную" альтернативу курению – электронные сигареты и вейпы. Но что, если это не просто бизнес, а тщательно спланированная операция глобальных фармкорпораций? Новые данные указывают на страшную взаимосвязь: вейпинг вызывает диабет. Химический коктейль, который убиваетЖидкость в электронных сигаретах — это не просто "безвредный пар".

Выбор читателей

09/07СрдНе стало легендарной актрисы кино, театра и телевидения – еще одна потеря для человечества 10/07ЧтвТест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках 09/07СрдНевосполнимая утрата для мира литературы: ушла из жизни великая поэтесса 09/07СрдТест: угадай советский фильм по фразе о деньгах 10/07ЧтвЛюди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками 10/07ЧтвМир потерял еще одну кинозвезду: она ушла в молодом возрасте