В столице продолжается возрождение памятников в стиле конструктивизма

Некоторые здания останутся верны своей исторической роли, тогда как другие превратятся в современные места притяжения для жителей Москвы и ее гостей.



Начиная с 2011 года, в столице было восстановлено свыше 2,3 тысяч объектов культурного наследия. Особое внимание уделяется постройкам, выполненным в стиле конструктивизма. После реставрации часть зданий сохраняет свое первоначальное предназначение, а другая часть адаптируется к современным потребностям города и становится новыми центрами притяжения. Подробнее о наиболее значимых отреставрированных объектах можно узнать из материала на mos.ru.

Дом Наркомфина

В 2020 году в Москве завершилось восстановление одного из ключевых памятников конструктивистской архитектуры – Дома Наркомфина (Новинский бульвар, дом 25, строение 1, объект культурного наследия регионального значения). Это здание было спроектировано для работников Народного комиссариата финансов СССР как экспериментальное жилище переходного типа. Архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис разработали проект, включавший жилой корпус с двухуровневыми квартирами-ячейками, коммунальный блок с общими помещениями и здание прачечной.

Дом Наркомфина стал образцом новаторских инженерных решений. Например, его каркас и блоки из монолитного железобетона были специально разработаны для этого проекта. В процессе реставрации специалисты восстановили исторический облик здания, сохранив при этом его первоначальную функцию – жилую. Первый этаж дома, с открытыми железобетонными колоннами, на которых он стоит, был возвращен к своему первозданному виду.

Хлебозавод № 5 имени В.П. Зотова

Также был отреставрирован хлебозавод № 5 имени В.П. Зотова (Ходынская улица, дом 2, строение 1), построенный в 1931 году и имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения. Это был первый из пяти московских хлебозаводов, где инженер Георгий Марсаков внедрил кольцевую конвейерную систему, автоматизировавшую процесс выпечки хлеба. Масштабное строительство таких предприятий, пришедших на смену мини-пекарням в 1930-е годы, было инициировано будущим наркомом пищевой промышленности Василием Зотовым, в честь которого и был назван хлебозавод № 5.

В ходе реставрационных работ специалисты бережно сохранили и законсервировали все элементы внутренней отделки, включая кирпичную кладку 1930-х годов, конвейерный барабан (в котором теперь скрыты инженерные коммуникации для музейных залов), шахту подъемника и живописное панно с изображением женщины-пекаря.

Фасад здания вновь украшают цифры "1931", выложенные белым кирпичом на красном фоне, а также восстановленная надпись "Хлебозавод 5", выполненная в форме креста. Сегодня в этом здании размещается новый центр изучения конструктивизма "Зотов".

Клуб завода "Каучук"

Еще одним объектом культурного наследия регионального значения, получившим новую жизнь, стал клуб завода "Каучук" (улица Плющиха, дом 64/6, строение 1), спроектированный архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым. Открытие клуба состоялось 27 апреля 1929 года. Изначально предназначенный для рабочих завода "Каучук", он быстро стал популярным местом среди московской интеллигенции. Здесь проходили театральные постановки, праздничные мероприятия, кинопоказы, встречи с писателями, артистами и спортсменами.

В 2024 году в здании завершилась комплексная реставрация. Специалисты обнаружили световой фонарь под поздними обшивками потолка зрительного зала, восстановили первоначальный вид дверного проема и дощатые полы. Кроме того, была воссоздана планировка фойе с остекленными дверями.

В настоящее время в здании располагается студенческий молодежный театр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где продолжаются спектакли, концерты и другие культурные события, сохраняя историческую клубную функцию.

Кинотеатр "Ударник"

В настоящее время столичные реставраторы работают над легендарным кинотеатром "Ударник", расположенным на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной в районе Якиманка. Здание, спроектированное Борисом Иофаном, является частью архитектурного ансамбля Дома Правительства и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Открытый в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр, "Ударник" в 1935 году принял первый Московский международный кинофестиваль. В советское время он стал главной площадкой страны для подобных мероприятий, местом проведения национальных кинонедель, премьер, юбилеев и ретроспектив.

Специалисты уже завершили подготовительный этап работ, включая усиление и укрепление грунта основания, устройство фундаментной плиты, противофильтрационной завесы и jet-свай. Завершена разборка кровли и обрешетки. Сейчас мастера занимаются усилением конструкций памятника архитектуры и приводят в порядок фасады, в частности, снимают старую штукатурку.

Реставраторам предстоит восстановить крышу со специальным раздвижным механизмом, которая является главной особенностью кинотеатра. Здание сохранит свой исторический облик и первоначальное назначение. После окончания всех работ в 2027 году здесь откроется современный кинотеатр с пятью залами на 650 мест. Также в фойе появится открытый многофункциональный мультимедийный зал, кафе, книжный магазин, терраса и смотровая площадка на крыше.