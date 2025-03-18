Певец Сергей Пенкин рекомендует москвичам посетить кинопарк "Москино"

Известный советский и российский певец Сергей Пенкин недавно поделился своими впечатлениями о кинопарке "Москино", который произвел на него глубокое впечатление.

В день своего визита артист не смог сдержать восторга от великолепных декораций и атмосферы этого уникального места. По его словам, "Москино" — это не просто парк, а настоящая находка для тех, кто хочет насладиться прогулками на свежем воздухе и полюбоваться историческими видами старой Москвы, в частности, Соборной площади.

Сергей Пенкин узнал о новом кинопарке совершенно случайно, наткнувшись на интервью в интернете. Это открытие стало для него настоящим сюрпризом. Он подчеркнул, что "Москино" идеально подходит для отдыха и предлагает уникальную возможность увидеть город с другой стороны. "Я советую многим приезжать сюда. Здесь можно насладиться свежим воздухом и полюбоваться красотой старой Москвы", — отметил певец, призывая своих поклонников посетить это замечательное место.

Кинопарк "Москино" стал площадкой для съемок патриотической драмы "Алдан", которая затрагивает важные темы, связанные со специальной военной операцией. Фильм рассказывает историю якутского IT-предпринимателя, который решает стать добровольцем и отправляется на службу. Съемки проходили не только в самом парке, но и в других живописных местах, таких как Якутия и Запорожская область, что добавляет проекту особую атмосферу.

В рамках мероприятий, проходивших в "Москино", 15 и 16 марта состоялись рыцарские парады и турниры. Посетители могли стать свидетелями реконструкции средневековых сражений, в которых принимали участие от 50 до 200 реконструкторов из различных городов России — Санкт-Петербурга, Самары, Владимира и Чебоксар. Эти события привнесли в атмосферу парка дух истории и позволили зрителям окунуться в эпоху рыцарей.