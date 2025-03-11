Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин выразил благодарность силам противовоздушной обороны Министерства обороны России за их эффективные действия при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов.

В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что в ночь на 11 марта была успешно предотвращена одна из самых масштабных атак БПЛА на столицу и ее окрестности. Собянин подчеркнул, что на подлете к Москве удалось сбить 74 беспилотника, а в целом, на различных рубежах было уничтожено более 100 дронов.

Согласно данным Минобороны, в ночь на 11 марта над разными регионами России средства ПВО перехватили и нейтрализовали в общей сложности 337 украинских БПЛА. Наиболее значительное количество беспилотников было уничтожено в Курской области — 126 дронов. Также в Подмосковье было сбито 91 БПЛА, что подчеркивает важность защиты столицы. В других регионах, таких как Брянская и Белгородская области, также произошло уничтожение значительного числа дронов — 38 и 25 соответственно.

Несмотря на успешную работу ПВО, в результате атаки на Москву и Подмосковье один человек погиб, а трое получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях случившегося.

Напомним, что об атаке дронов на Москву стало известно рано утром 11 марта. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в столице.