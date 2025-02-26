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В Подмосковье проходит первый молодежный форум "На государственной службе"

В Подмосковье проходит первый молодежный форум "На государственной службе"
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В Московской области при поддержке нацпроекта "Кадры" проходит первый молодежный форум "На государственной службе". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В сообщении сказано, что в мероприятии участвуют около 1 тыс. молодых специалистов, в том числе сотрудники прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представители региональных ведомств и муниципальные служащие.

«Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, спасают, следят за соблюдением закона — юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы»,

— отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Форум организован министерством информации и молодежной политики региона совместно с Прокуратурой Московской области. Он стал частью межрегионального молодежного проекта «Мы — Россия», который проводится с 2023 года.

По словам прокурора Московской области Сергея Забатурина, форум дает молодым специалистам возможность выйти за рамки узкопрофессионального восприятия.

«Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, но при этом коридор восприятия окружающей действительности у многих несколько сужен. Крайне важно осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способными принимать правильные решения»,

— отметил Забатурин.

Среди участников форума — философ и политолог Александр Дугин, народный артист России Никита Михалков, а также участники спецоперации, прошедшие образовательную программу «Время героев».

Ранее власти Подмосковья сообщили о старте в регионе приема заявок на социальную ипотеку от молодых ученых.

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