Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил обучающихся региона с Днем студента. В честь праздника он встретился с учащимися МГИМО-МЕД, собравшимися в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«Я поздравляю студентов Подмосковья с праздником, желаю им больших достижений. Пусть все мечты сбываются, знакомьтесь, влюбляйтесь, получайте знания, которые помогут вам в жизни. Огромное спасибо и преподавателям, дающим эти знания. Хочу поблагодарить передовые вузы нашей страны, партнерством с которыми мы дорожим – это и МГУ, и Бауманка, и Физтех, и МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они очень охотно сотрудничают с нашими флагманскими школами», – прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил роль Марка Курцера, ректора МГИМО-МЕД, в создании университета, подчеркнув, что вуз стал важной частью образовательной системы региона.

МГИМО-МЕД создали в сентябре 2022 года. На его базе обучается 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по направлениям «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия» и «Терапия».

В 2025 году в вузе откроется программа «Анестезиология и реаниматология». Практику студенты проходят в крупнейших клиниках Москвы и Подмосковья, включая госпитали группы компаний «Мать и дитя».

Ректор МГИМО-МЕД Марк Курцер сообщил, что на территории госпиталя «Лапино» будет построен кампус университета, который позволит готовить десятки тысяч врачей. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья и ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку проекта.

По данным властей региона, в Подмосковье обучаются более 203 тысяч студентов в 66 вузах и 112 колледжах. Одинцовский филиал МГИМО, в структуру которого входит МГИМО-МЕД, действует с 2015 года и насчитывает 2,7 тысячи студентов.