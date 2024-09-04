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Среда 4 сентября

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Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября

Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября
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7 сентября 2024 года Москва станет центром международного события – Семейной регаты БРИКС. Это мероприятие уникально тем, что в подобном формате оно проходит впервые за всю историю объединения.

К участию приглашены послы и сотрудники дипломатических миссий более 40 стран, которые смогут провести этот день со своими семьями, укрепляя международные связи и культурные обмены. Семейная регата объединяет в себе деловую программу, культурные мероприятия и благотворительные инициативы, что делает её особенно значимой.

В рамках события будет организован Фестиваль счастья, на котором будут представлены культуры стран Мирового большинства. Участники смогут насладиться яркими выступлениями, традиционными танцами и музыкой, что создаст атмосферу единства и дружбы между народами.

Кроме того, ГастроФест предложит дегустацию блюд из различных уголков мира. Посетители смогут попробовать кулинарные шедевры, отражающие богатство культурных традиций стран-участниц. Это не только позволит узнать о гастрономических особенностях разных народов, но и послужит отличной возможностью для общения и обмена опытом.

Одним из ключевых аспектов Семейной регаты станет благотворительный проект "Тебя любя". Он направлен на поддержку многодетных семей, ветеранов и тех, кто пережил утрату близкого человека. Этот проект подчеркивает важность социальной ответственности и солидарности между народами, а также стремление помочь тем, кто нуждается в поддержке.

На территории яхт-клуба пройдут соревнования на яхтах под руководством опытных специалистов. Это не только увлекательное зрелище, но и возможность для участников проявить свои навыки в управлении яхтой. Для детей будут организованы тематические площадки с аниматорами, где они смогут весело провести время, насладиться вкусными угощениями и получить подарки.

"Символично, что в 2024 году, когда Россия председательствует в БРИКС, у нас объявлен Год семьи. БРИКС можно рассматривать как семью стран, представляющих древнейшие цивилизации человечества. Наша задача — провести мероприятие на высоком организационном и содержательном уровнях", — отметила Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.

Семейная регата БРИКС станет важным шагом к укреплению межкультурного диалога и сотрудничества между странами-участницами. Это событие не только развлекательно, но и социально значимо, способствуя созданию крепких связей между народами.

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4 сентября 2024, 13:34
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН Москва
МАСП БРИКС✓ Надежный источник

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