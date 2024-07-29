Маркет будущего "Сделано в Москве" пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Гости площадки смогут узнать о модных трендах, проконсультироваться с профессиональными косметологами и приобрести одежду.

На Болотной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» будет открыт маркет будущего. Он получил название «Сделано в Москве». Гостей приглашают принять участие в мероприятии в период с 1 августа по 8 сентября.

«В нашем тематическом треке “Москва 2030. Город бизнеса” примут участие более 400 предпринимателей. Гости смогут оценить более 20 тысяч товаров. Ассортимент продемонстрирует москвичам, что в городе локальный рынок будет заполнен отечественными товарами, которые соответствуют ключевым мировым трендам и современным запросам», — рассказали в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Посетители получат возможность не только познакомиться с достижениями столичных предпринимателей, но и узнать о главных трендах в индустрии моды, а также красоты и дизайна. На площадке опытные участники рынка поделятся интересными кейсами в рамках инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие несколько лет реализуют в городе.

Все время работы будут открыты четыре арт-павильона. В каждом из них представят одну из ключевых категорий товаров: одежду и аксессуары, косметику, игрушки, мебель и домашний декор. Визуально сооружения будут похожи на флакон духов, дутую жилетку, коробку с игрушками и огромный диван с журнальным столиком. Эта концепция подчеркнет необычный маркетинговый подход к продажам в магазинах будущего — они должны не только быть комфортными для покупателей, но и вызывать удивление, привлекать внимание и вдохновлять.

Для гостей также будет работать фуд-корт. На нем свои меню представят 10 известных столичных ресторанов.

Напомним, «Сделано в Москве» — программа для продвижения местных брендов. К ней присоединились уже более 5,5 тысячи предпринимателей столицы.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».