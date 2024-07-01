Кофе с финиками и свадебное шоу: как в Москве проходят Дни культуры ОАЭ

Чем удивляют москвичей на Днях культуры ОАЭ?

На Манежной площади в Москве до 2 июля проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Это уникальное мероприятие, организованное Посольством ОАЭ в России и Правительством Москвы, привлекло внимание как москвичей, так и туристов.

В рамках праздника гости могут насладиться гастрономическими изысками арабской кухни. Здесь можно попробовать ароматный кофе, подаваемый с финиками, и знаменитое арабское лакомство лукаймат. Но не только еда привлекает посетителей — культурная программа насыщена и разнообразна.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

На Манежной площади проходят модные показы, где можно увидеть традиционные наряды ОАЭ. Особое внимание привлекает инсценировка традиционной арабской свадьбы с танцами и песнями под аккомпанемент бубнов, тамбуринов и барабанов. Это зрелище погружает зрителей в атмосферу восточной сказки.

Для любителей ремесел организованы мастер-классы по росписи хной и декоративной вышивке талли — искусству украшения одежды золотыми и серебряными нитями. Также можно увидеть мастерство ткачей, работающих в технике аль-саду, традиционной для ОАЭ.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Мероприятие вызвало огромный интерес у москвичей и гостей столицы. В выходные дни на Манежной площади было особенно многолюдно, а на открытии праздника присутствовало более 40 тысяч человек.

Гости из ОАЭ также остались под впечатлением от российской культуры. Они отметили многовековую историю страны, ее парки и музеи. Гастрономическое разнообразие Москвы тоже не осталось незамеченным. Среди эмиратских туристов популярны как одиночные поездки, так и путешествия парами. Они предпочитают останавливаться в комфортабельных отелях, особенно категории "пять звезд".

Дополнительную информацию о программе мероприятий можно найти в "Russpass-журнале". Дни культуры ОАЭ в Москве проводятся на взаимной основе в рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, создавая уникальную возможность для культурного обмена и взаимопонимания.