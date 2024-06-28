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Пятница 28 июня

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"Лето в Москве": как бесплатные площадки помогают молодым организаторам

"Лето в Москве": как бесплатные площадки помогают молодым организаторам

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит в российской столице уже целый месяц.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" дает молодым организаторам уникальную возможность проводить свои мастер-классы на городских площадках совершенно бесплатно. Об этом рассказал Сергей Гуценко — преподаватель танцев и автор подкаста о женском здоровье "Здоровая я".

По мнению эксперта, это отличная инициатива, ведь в Москве есть много мест, которые можно и нужно использовать для различных мероприятий. Начинающие организаторы часто сталкиваются с трудностями при поиске и аренде подходящих помещений из-за высоких цен. Поэтому город предоставляет площадки бесплатно — это значительно облегчает задачу для новичков.

Сергей Гуценко также сообщил, что в рамках фестиваля он проводит мастер-классы по парным танцам кизомба в парке искусств «Музеон». По его словам, площадка очень понравилась, и занятия проходят каждую среду в 8 часов вечера.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начался 1 июня и продлится до 8 сентября 2024 года. В его рамках более 600 площадок по всему городу будут открыты для посетителей, а общее количество запланированных мероприятий превысит 250 тысяч.

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28 июня 2024, 14:11
Фото: Александр Авилов / Агентство ''Москва'' / mskagency.ru
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