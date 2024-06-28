Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит в российской столице уже целый месяц.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" дает молодым организаторам уникальную возможность проводить свои мастер-классы на городских площадках совершенно бесплатно. Об этом рассказал Сергей Гуценко — преподаватель танцев и автор подкаста о женском здоровье "Здоровая я".

По мнению эксперта, это отличная инициатива, ведь в Москве есть много мест, которые можно и нужно использовать для различных мероприятий. Начинающие организаторы часто сталкиваются с трудностями при поиске и аренде подходящих помещений из-за высоких цен. Поэтому город предоставляет площадки бесплатно — это значительно облегчает задачу для новичков.



Сергей Гуценко также сообщил, что в рамках фестиваля он проводит мастер-классы по парным танцам кизомба в парке искусств «Музеон». По его словам, площадка очень понравилась, и занятия проходят каждую среду в 8 часов вечера.



Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начался 1 июня и продлится до 8 сентября 2024 года. В его рамках более 600 площадок по всему городу будут открыты для посетителей, а общее количество запланированных мероприятий превысит 250 тысяч.

