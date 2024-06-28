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Пятница 28 июня

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В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ

В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ
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В самом центре российской столицы проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это мероприятие продлится до 2 июля и подарит москвичам и гостям города уникальную возможность погрузиться в богатую и многогранную культуру.

На церемонии открытия прозвучали гимны двух стран, ознаменовав начало культурного обмена. Посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер отметил, что целью этого мероприятия является укрепление связей между народами двух стран и представление наследия ОАЭ российскому народу.

Министр культуры РФ Ольга Любимова также подчеркнула значение сотрудничества в культурной сфере, основанного на взаимном уважении и сохранении культурного достояния. Она выразила уверенность в огромном потенциале совместных проектов в будущем.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил дружеские отношения между Россией и ОАЭ. Он выделил историческое и культурное наследие Эмиратов, а также их стремление к прогрессу и сотрудничеству.

Площадка Дней культуры ОАЭ предлагает захватывающее путешествие в мир этой восточной страны. Гости могут проникнуться традиционной музыкой и танцами ОАЭ, увидеть национальные костюмы и попробовать вкусную арабскую кухню. Организаторы соорудили "дом кофе", где можно насладиться ароматным арабским кофе, и организовали угощение дубайскими устрицами.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы

Помимо кулинарных изысков, посетители могут приобрести оригинальные сувениры, такие как традиционные ремесленные изделия, а также окунуться в мир восточных ароматов в павильонах благовоний и парфюма.

Дни культуры ОАЭ в Москве станут незабываемым событием, которое позволит россиянам глубже узнать об истории, культуре и традициях этой далекой и загадочной страны.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы

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28 июня 2024, 21:38
Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы
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