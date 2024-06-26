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Среда 26 июня

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"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга

"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга
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Любой желающий может найти себе занятие, которое полностью отвечает его интересам. Эксперт рассказал, какие возможности открывает фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!".

Для москвичей – участников фестиваля открывается большое количество возможностей для организации активного досуга. Об этом рассказал руководитель проекта «Дебаттл» проектного офиса «Молодежь Москвы» Егор Веялко.

«Если смотреть в целом, то первая причина важности фестиваля заключается в том, что сами москвичи проводят это мероприятие для москвичей, то есть абсолютно любой желающий может на сайте бесплатно забронировать пространство и провести любой формат – тренировка, квест, викторина. И также сами жители на этом же сайте могут зарегистрироваться на интересующее их мероприятие. Представим, что у человека образовался свободный час времени, и он думает, чем можно заняться. Так как фестиваль проходит более чем на 600 площадках, то очень большая вероятность того, что они есть в твоем районе или дворе», – объяснил эксперт.

«Молодежь Москвы» уже запланировала большое количество мероприятий. Все они будут проведены в рамках фестиваля.

«Например, мы проводим День спорта, чтобы наша молодежь постоянно развивалась физически и получала бесплатные базовые тренировки. Очень здорово, что наша молодежь не только куда-то ходит, но и сама может что-то организовать», – добавил Веялко.

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит на территории столицы в период с 1 июня по 8 сентября текущего года. Для участников доступны больше 600 площадок по всей Москве. В указанный период будет проведено 250 тысяч мероприятий.

Интересное занятие найдется для каждого жителя Москвы. Любителям активного отдыха подойдут танцевальные мастер-классы, занятия по гимнастике и йоге. Для детей организуют спортивные соревнования, игры и обучающие занятия. Те, кто привязан к питомцам, смогут посетить встречи с кинологами и показательные выступления служебных собак. В рамках подобных встреч пройдет сбор для животных, которые содержатся в приютах.

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26 июня 2024, 12:26
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
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