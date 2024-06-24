Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт

Журавлева, имеющая богатый опыт как волонтера, так и организатора мероприятий, особо отметила актуальность спортивных волонтеров на фестивале. Она рассказала, что на площадках с подвижными играми всегда многолюдно. Спортивные волонтеры организуют для детей классики, вышибалы, прыжки на скакалке, проводят веселые эстафеты и игры с мячом. По словам эксперта, ребята с удовольствием включаются в эти активности.
Фестиваль открывает для желающих возможность попробовать себя в роли волонтера. Анастасия поделилась, что узнать о наборе волонтеров можно прямо на площадках. По ее словам, многие, узнав, что помогать можно в своем районе, с радостью присоединяются к их команде.
Анастасия добавила, что в среднем на каждой спортивной площадке фестиваля реализуют деятельность около пяти волонтеров, но их количество может меняться в соответствии с масштабом события. Она подчеркнула, что каждый волонтер выбирает определенное направление и помогает детям и подросткам приобщиться к миру спорта. Журавлева добавила, что именно от детей зависит многое в этой спортивной сфере.
Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начался в первый день лета и продлится до восьмого дня осени — 8 сентября. Он представляет для жителей и гостей города более 600 площадок и свыше 250 тысяч мероприятий.