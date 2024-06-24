Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт

Амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" Анастасия Журавлева рассказала о том, как столичный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" влияет на продвижение волонтерского движения. По ее словам, это масштабное событие привлекает множество неравнодушных москвичей, готовых посвятить свое время помощи другим.



Журавлева, имеющая богатый опыт как волонтера, так и организатора мероприятий, особо отметила актуальность спортивных волонтеров на фестивале. Она рассказала, что на площадках с подвижными играми всегда многолюдно. Спортивные волонтеры организуют для детей классики, вышибалы, прыжки на скакалке, проводят веселые эстафеты и игры с мячом. По словам эксперта, ребята с удовольствием включаются в эти активности.



Фестиваль открывает для желающих возможность попробовать себя в роли волонтера. Анастасия поделилась, что узнать о наборе волонтеров можно прямо на площадках. По ее словам, многие, узнав, что помогать можно в своем районе, с радостью присоединяются к их команде.

Анастасия добавила, что в среднем на каждой спортивной площадке фестиваля реализуют деятельность около пяти волонтеров, но их количество может меняться в соответствии с масштабом события. Она подчеркнула, что каждый волонтер выбирает определенное направление и помогает детям и подросткам приобщиться к миру спорта. Журавлева добавила, что именно от детей зависит многое в этой спортивной сфере.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начался в первый день лета и продлится до восьмого дня осени — 8 сентября. Он представляет для жителей и гостей города более 600 площадок и свыше 250 тысяч мероприятий.