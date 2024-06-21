Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров

Более 90 площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" будут задействованы для выступлений театральных коллективов столицы. В их числе частные театры.



Об этом сообщил художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев. "У нас запланировано более 90 площадок, на которых будут выступать различные театральные коллективы, в том числе частные. Формат уличного театра – это частный сегмент. В данный момент мы с организаторами придумываем программу и обратились к нашим уважаемым резидентам с предложением поучаствовать в этом фестивале. Большая часть из них согласились, например, "Вахтанговский практикум", "Мастерская Брусникина", – сказал Дмитрий Бикбаев.

Он добавил, что в день открытия этого театрального направления пройдет большой public talk, на котором участники вместе с представителями частных театров будут обсуждать перспективы их развития, в том числе в Москве. В рамках этого фестиваля планируется к проведению деловая программа. "Для частных театров участие в фестивале очень значимо. И мы благодарим правительство Москвы за такую возможность и поддержку", — отметил Бикаев.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет в столице с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Посетителям будет доступно более 600 площадок по всему городу и запланировано свыше 250 тысяч мероприятий.

Фестиваль предоставит возможность частным театрам заявить о себе, расширить свою аудиторию и привлечь новых зрителей. В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, творческие встречи и мастер-классы, а также круглые столы и дискуссии, посвященные актуальным вопросам развития театрального искусства. Участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" станет важным событием для частных театров и внесет значительный вклад в их развитие и популяризацию.