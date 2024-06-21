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Пятница 21 июня

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Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров
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Более 90 площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" будут задействованы для выступлений театральных коллективов столицы. В их числе частные театры.

Об этом сообщил художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев. "У нас запланировано более 90 площадок, на которых будут выступать различные театральные коллективы, в том числе частные. Формат уличного театра – это частный сегмент. В данный момент мы с организаторами придумываем программу и обратились к нашим уважаемым резидентам с предложением поучаствовать в этом фестивале. Большая часть из них согласились, например, "Вахтанговский практикум", "Мастерская Брусникина", – сказал Дмитрий Бикбаев.

Он добавил, что в день открытия этого театрального направления пройдет большой public talk, на котором участники вместе с представителями частных театров будут обсуждать перспективы их развития, в том числе в Москве. В рамках этого фестиваля планируется к проведению деловая программа. "Для частных театров участие в фестивале очень значимо. И мы благодарим правительство Москвы за такую возможность и поддержку", — отметил Бикаев.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет в столице с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Посетителям будет доступно более 600 площадок по всему городу и запланировано свыше 250 тысяч мероприятий.

Фестиваль предоставит возможность частным театрам заявить о себе, расширить свою аудиторию и привлечь новых зрителей. В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, творческие встречи и мастер-классы, а также круглые столы и дискуссии, посвященные актуальным вопросам развития театрального искусства. Участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" станет важным событием для частных театров и внесет значительный вклад в их развитие и популяризацию.

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21 июня 2024, 14:12
Фото: пресс-служба Депертамента спорта Москвы / Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды
Столичные службы эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы. Столица борется с последствиями сильного ливня, который обрушился на город днем 20 июня.

Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду
В отдельных районах Москвы идет сильный ливень. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства. Специалисты также отметили мощные порывы ветра, поэтому жителей города просят воздержаться от пребывания на улице во время непогоды.

Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня

Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня
Московские власти предупредили жителей о предстоящих экстремальных погодных условиях, ожидаемых в столице 20 июня. В телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы" было опубликовано сообщение о подготовке городских служб к неблагоприятным погодным явлениям. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что прогнозируются сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 мм осадков в течение часа в отдельных районах города, а также гроза, усиление порывов ветра до 18-23 м/с.

Собянин обратился к москвичам с просьбой из-за экстремальных погодных условий

Собянин обратился к москвичам с просьбой из-за экстремальных погодных условий
20 июня в российской столице ожидаются опасные природные явления. Мэр Москвы разместил объявление в Telegram. Сергей Собянин сделал информационную публикацию для жителей столицы в связи с надвигающейся непогодой.

ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия

ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия
В Перми прошел V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов, где обсудили инновационные подходы к развитию современной урбанистической инфраструктуры. На пленарном заседании «Умный город – строим вместе» принял участие директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев, который отметил, что умный город выигрышен для всех сторон: в первую очередь, для владельцев недвижимости, которые смогут пользоваться сервисами нового поколения, для государства, которое за счет цифровых технологий повысит благополучие населения, и для девелопера.

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