Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Красотка из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработки отходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей и птиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививает массам экопривычки.
"Только вместе мы сможем создать прекрасный и благополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень и обычное бытовое зло", — объявила Юлия Михалкова.
Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужем она основала благотворительный фонд "Я есть!". Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностями развития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка она просит оставить пожертвование для подопечных.
"Люблю вас и знаю, что только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы любовь умножалась — ей необходимо делиться!" — призывает Ксения Алферова.
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройти мимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешки с кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостики заслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании.
"Их нужно забирать с улиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать и кастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество", — объясняет Екатерина Волкова.
Побывавшая на МКС кинодива Юлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млн рублей. Деньги она решила передать фонду "Галчонок" — для детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброе дело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность даже крохотную сумму.
"Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я хочу, как женщина, любить и помогать", — заявила Юлия Пересильд.
С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. В Подмосковье она держит частный приют для животных "Домашний", помогая четвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость и произвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки — это индикатор нравственного состояния общества.
"Животные – это какая-то часть нашей жизни, без
которой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми", —
убеждена Илона Броневицкая.