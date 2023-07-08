Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Сниматься в кино – хорошо, но нести миру свет – куда лучше. В России есть актрисы, которые прекрасно это совмещают. Подходы у них разные, но миссия все-таки одна. Пора брать пример!



Красотка из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработки отходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей и птиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививает массам экопривычки.

"Только вместе мы сможем создать прекрасный и благополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень и обычное бытовое зло", — объявила Юлия Михалкова.

Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужем она основала благотворительный фонд "Я есть!". Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностями развития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка она просит оставить пожертвование для подопечных.

"Люблю вас и знаю, что только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы любовь умножалась — ей необходимо делиться!" — призывает Ксения Алферова.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройти мимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешки с кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостики заслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании.

"Их нужно забирать с улиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать и кастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество", — объясняет Екатерина Волкова.

Побывавшая на МКС кинодива Юлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млн рублей. Деньги она решила передать фонду "Галчонок" — для детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброе дело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность даже крохотную сумму.

"Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я хочу, как женщина, любить и помогать", — заявила Юлия Пересильд.

С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. В Подмосковье она держит частный приют для животных "Домашний", помогая четвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость и произвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки — это индикатор нравственного состояния общества.

"Животные – это какая-то часть нашей жизни, без которой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми", — убеждена Илона Броневицкая.

