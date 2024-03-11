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Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро
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На зеленую ветку вышел состав нового поколения "Москва-2024".

В столице началось обновление подвижного состава одной из первых линий метро – Замоскворецкой. На маршрут вышел инновационный поезд "Москва-2024", сообщил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник перечислил отличия нового состава от прошлых серий. Вместимость вагона увеличилась на 17 человек, сидения стали шире и удобнее, USB-зарядки перенесены с сидений на поручни, а головные вагоны приспособлены для маломобильных пассажиров.

"По сравнению с "Номерными" вагонами максимальная вместимость поезда "Москва-2024" увеличилась на 10%", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, ширину дверей в новом поезде увеличили на 23%, благодаря чему посадка и высадка пассажиров проходит быстрее. Кроме того, улучшилась звукоизоляция и появился сквозной проход через весь состав.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

В 2024 году доля современных поездов в столичной подземке достигла 74%. С 2010 года средний возраст составов уменьшился с 24 до 12 лет.

"Обновление подвижного состава на этом не останавливается — сейчас идет разработка еще более современного поезда "Москва-2026", – заявил Собянин.

К 2030 году в Москве полностью обновится подвижной состав общественного транспорта. Планируется создать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

11 марта 2024, 17:59
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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