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Собянин: Москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Собянин: Москвичи выберут самые красивые новые станции метро
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Голосование открылось на портале "Активный гражданин".

С 2011 года в Москве открыли 83 станции метро. Жители столицы могут выбрать самые красивые новые станции, сообщил мэр Сергей Собянин.

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин". Москвичи выберут наиболее красивые станции, которые открылись за последние пять лет, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин обратил внимание, что каждая станция создана в уникальном дизайне.

"Например, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, "Аэропорта Внуково" — с гражданской авиацией, "Сокольников" БКЛ — с историей столичного метростроения", – рассказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что за год с момента полного открытия Большой кольцевой линии ей воспользовались более 340 миллионов раз. Ежедневно по кольцу совершают 1,3 миллиона поездок.

До 2030 года в Москве построят три новые линии метро – Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Также город продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта и строить новые городские вокзалы.

11 марта 2024, 16:26
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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