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Пятница 9 февраля

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Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году
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В столице откроют 32 детских сада и 22 школы.

Москва реализует одну из крупнейших в истории города программ строительства социальных объектов в рамках нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и других. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, прошлый год стал одним из самых насыщенных по вводу социальной инфраструктуры. Построено 119 объектов, из них 72 – на средства инвесторов.

Всего с 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию более тысячи социальных объектов: 400 детских садов, 180 школ, 150 медицинских, 200 спортивных и 70 культурных объектов.

В этом году завершится строительство 32 детских садов. Из них 13 – в Зеленограде и Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), уточнил Собянин.

В рамках нацпроекта "Образование" планируется достроить 22 школы. Образовательные учреждения появятся в Нагатинском Затоне, Сосенском, Воскресенском, Чертанове Южном, Рязанском, Беговом и других районах, рассказал мэр.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Градоначальник отметил, что в Москве продолжат вводить крупные медицинские учреждения. Среди них – флагманские центры ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.

Запланировано открытие 13 спортивных объектов, включая многофункциональный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров в Мневниковской пойме. Там оборудуют круглогодичный каток, 25-метровый бассейн, тренажерный зал и другую инфраструктуру для активного образа жизни.

Ранее мэр поделился планами развития образовательной инфраструктуры в ТиНАО. В 2035 году в новых округах построят 320 детских садов, 170 школ, 125 больниц и поликлиник и около 100 культурно-досуговых объектов.

9 февраля 2024, 14:37
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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