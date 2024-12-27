В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными

Трансляции с животными из Московского зоопарка привлекают внимание жителей многих российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Также интересуются этими видео жители Твери, Волгограда, Новосибирска и Воронежа, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Естественно, что больше всего за животными наблюдают жители двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, а также таких крупных городов, как Нижний Новгород и Екатеринбург. Именно зрители этих городов смотрят трансляции чаще всего. Причем, это касается всех трансляций без исключения. А вот если говорить о городах, которые замыкают пятерки рейтингов, то тут есть интересные особенности. Безусловно, очень любят наблюдать за животными в Твери. Там выбирают следующие трансляции: капибар и слонов, горилл, а также бегемота и орангутанов. А вот жители Волгограда очень любят видео с медоедами и рысями. Новосибирцы же обожают трансляции с пандой Катюшей, а в Воронеже же очень популярен манул" – поделились в пресс-службе.

Также в зоопарке напомнили, что осенью на портале mos.ru были запущены трансляции из Московского зоопарка. Камеры установлены в десяти вольерах, где обитают панды, манулы, медоеды, слоны, капибары, карликовые бегемоты, гориллы, семейство орангутанов, сурикаты и рыси.

"Видеотрансляции доступны в часы работы зоопарка – каждый день с 9:00 до 17:00. Именно в этот период суток герои эфиров наиболее активны. У зрителей есть возможность как следует рассмотреть животных, узнать, что они едят, как играют и общаются друг с другом", – добавили в пресс-службе.