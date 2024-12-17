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Вторник 17 декабря

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"Зима в Москве": как столице поддерживает традицию рождественских ярмарок

"Зима в Москве": как столице поддерживает традицию рождественских ярмарок
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Многовековая традиция проведения рождественских и новогодних ярмарок продолжает жить в столице, предлагая посетителям не только приобрести сувениры и украшения, но и принять участие в зимних развлечениях и играх, а также насладиться кулинарными изысками. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на москвоведа Александра Усольцева.

По словам Усольцева, в дореволюционной России Рождество считалось семейным праздником, тогда как Новый год был временем шумных гуляний и фейерверков. Городские площадки украшали елками, лентами и другими праздничными атрибутами.

Особо разгульными были купеческие гулянья начала XX века, когда купцы собирались вместе не только ради веселья, но и для заключения деловых сделок. Эта традиция сохранялась и в советские времена, и сегодня она остается важной частью городской жизни. Ярмарки предлагают москвичам и гостям города не просто развлечения, но и возможность окунуться в мир новых гастрономических открытий, традиционных игр и зимних забав.

Фото: mskagency.ru

Как отметил Усольцев, крупнейшая ярмарка с новогодними сувенирами всегда располагалась на Красной площади. Продовольственные ярмарки чаще всего проходили на Болотной площади, а на Охотном ряду можно было найти самые разные товары, включая продукты питания. С течением времени ярмарки начали уступать место торговым центрам, одним из первых среди которых стал ГУМ. Этот торговый центр отличался от других тем, что был ориентирован на широкий круг покупателей и даже имел ресторан в подвальном помещении, который впервые начал украшаться к праздникам и предлагать семейные обеды и ужины.

Говоря о традициях новогоднего стола, Усольцев подчеркнул, что до революции обязательным блюдом были мясо, часто птица, а также фрукты, особенно в обеспеченных домах. Салаты оливье и холодец, а также шампанское стали популярными уже в советское время.

Фото: mskagency.ru

В этом году ярмарки в Москве проводятся в рамках проекта "Зима в Москве". Посетителей ждут разнообразные зимние активности, такие как катание на коньках, лыжах и тюбингах, а также возможность поучаствовать в благотворительных акциях и оказать помощь нуждающимся.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 10:48
Фото: mskagency.ru
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

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