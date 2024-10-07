Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде

Учреждение, рассчитанное на постоянное проживание 100
человек в возрасте от 18 до 40 лет, также будет оказывать реабилитационные
услуги участникам специальной военной операции с ранениями слуха и зрения,
говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии открытия центра имени А.И. Мещерякова приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и cтатс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
"Центр создан для того, чтобы помогать людям, которые оказались в сложной ситуации, которые хотят получить профессию, быть востребованным, творить добро. И сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное – преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться. Наша задача – сделать все, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания Центра. В свое время мы обращались с этой идеей к нашему президенту и получили поддержку", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новый центр стал продолжением работы Сергиево-Посадского семейного центра, основанного в 1962 году для детей с нарушениями слуха и зрения. Учреждение решает проблемы социализации и профессиональной подготовки выпускников интернатов.