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Понедельник 7 октября

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Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ

Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ
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Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.

"Я разговаривал со многими дизайнерами, которые приехали сюда из разных стран, и сказал им, что Москва – потрясающее место для вдохновения. Она многогранна: здесь есть история, есть культура, также современные технологии, искусство и музыка. Пока я здесь, я стараюсь черпать вдохновение отовсюду. Здесь просто потрясающе. Я даже сказал одному из моих коллег: думаю, моя следующая коллекция будет вдохновлена ​​Россией", – поделился Рейнье Абелло, основатель Spectrum International Fashion Festival и дизайнер бренда Armada.

"Это мой первый визит в Россию, и это было круто, – рассказывает малазийский дизайнер Яни Бахтиа. – Я полюбила Москву, русскую культуру, красивые здания и очень милых людей. Конечно, теперь я хочу познакомить вас со своей страной Малайзией".

Фото: пресс-служба

"Я второй раз в Москве, – говорит Бедиз Йилдирим, основательница и преподаватель Стамбульской академии моды. – В прошлый раз был снег, но это было действительно здорово и похоже на Рождество. Тогда моим любимым местом был Большой театр, в этот раз я в восторге не только от Музея космонавтики, но и от павильонов разных стран на ВДНХ. Удивительно, что в павильоне можно увидеть культурные особенности каждой страны".

"BRICS+ Fashion Summit – это очень хорошая платформа для развития моды во всем мире, потому что он объединяет творцов из разных стран. Южная Америка, Центральная Америка, Тихоокеанский регион — все собрались в России. Мы будет по-новому развивать индустрию моды", – говорит Эммануэль Мучинду Миоба, директор Lusaka Fashion Weekend из Гамбии.

Фото: пресс-служба

Посещение Центра "Космонавтика и авиация" вдохновило участников BRICS+ Fashion Summit на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 15:39
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн
5 и 6 октября в кинопарке "Москино" пройдет уникальная развлекательная программа, которая привлечет как взрослых, так и детей. Гостям предоставится возможность стать частью культовых советских фильмов, снявшись в увлекательных сценах на натурных площадках. В рамках мероприятия будут организованы танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, где участники смогут проявить свои таланты и научиться чему-то новому.

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате
Этой осенью кинопарк "Москино" приглашает всех жителей и гостей столицы на уникальные киновыходные, которые состоятся 5 и 6 октября. Они обещают стать настоящим праздником для всей семьи, ведь программа включает множество интересных мероприятий. Для маленьких посетителей подготовлены анимационные спортивные программы.

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"
Кинопарк "Москино" быстро завоевывает популярность среди жителей и гостей столицы, становясь важным культурным центром. Это место привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Здесь можно не только погрузиться в мир кино, но и стать свидетелем создания фильмов, которые впоследствии будут радовать зрителей на больших экранах.

Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок

Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок
"Москино" позволяет посетителям оказаться на месте героев фильмов, заявил Бондарчук. Кинопарк "Москино" открывает новые горизонты для съемок и позволяет зрителям почувствовать себя героями фильмов.

Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона

Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона
Стажировка участников программы "Время героев" в правительстве Московской области завершилась. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил результаты с участниками программы, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья. Программа "Время героев", инициированная президентом России, направлена на подготовку участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти.

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