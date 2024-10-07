Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ

Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.



"Я разговаривал со многими дизайнерами, которые приехали сюда из разных стран, и сказал им, что Москва – потрясающее место для вдохновения. Она многогранна: здесь есть история, есть культура, также современные технологии, искусство и музыка. Пока я здесь, я стараюсь черпать вдохновение отовсюду. Здесь просто потрясающе. Я даже сказал одному из моих коллег: думаю, моя следующая коллекция будет вдохновлена ​​Россией", – поделился Рейнье Абелло, основатель Spectrum International Fashion Festival и дизайнер бренда Armada.



"Это мой первый визит в Россию, и это было круто, – рассказывает малазийский дизайнер Яни Бахтиа. – Я полюбила Москву, русскую культуру, красивые здания и очень милых людей. Конечно, теперь я хочу познакомить вас со своей страной Малайзией".

"Я второй раз в Москве, – говорит Бедиз Йилдирим, основательница и преподаватель Стамбульской академии моды. – В прошлый раз был снег, но это было действительно здорово и похоже на Рождество. Тогда моим любимым местом был Большой театр, в этот раз я в восторге не только от Музея космонавтики, но и от павильонов разных стран на ВДНХ. Удивительно, что в павильоне можно увидеть культурные особенности каждой страны".

"BRICS+ Fashion Summit – это очень хорошая платформа для развития моды во всем мире, потому что он объединяет творцов из разных стран. Южная Америка, Центральная Америка, Тихоокеанский регион — все собрались в России. Мы будет по-новому развивать индустрию моды", – говорит Эммануэль Мучинду Миоба, директор Lusaka Fashion Weekend из Гамбии.

Посещение Центра "Космонавтика и авиация" вдохновило участников BRICS+ Fashion Summit на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.