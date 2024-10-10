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Четверг 10 октября

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Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы
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Сергей Собянин рассказал о росте ВПР в Москве и других важных социально-экономических показателях.

Ожидается, что в 2025–2027 годах годовой темп роста экономики города составит от 2,7 до 3 процентов. Прогноз социально-экономического развития столицы был обсужден и одобрен на заседании Президиума Правительства Москвы. Он учитывает основные факторы и показатели развития города в условиях текущей внутренней и внешней ситуации.

Документ подготовлен с учетом анализа мировой, российской и столичной экономики, включая рынок труда, прогнозы Минэкономразвития России и оценку Банка России, а также планы по среднесрочному развитию города.

Фото: Телеграм-канал @mos_sobyanin

В 2022 году, несмотря на беспрецедентные санкции, экономика Москвы увеличилась на 0,6 процента. В 2023–2024 годах город достиг стабильного роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4 процентов. Это подтверждает устойчивость экономики столицы и её способность адаптироваться к неблагоприятным условиям, что стало возможным благодаря развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Ключевыми источниками роста в 2023–2024 годах стали как реальный сектор (информационные технологии и обрабатывающая промышленность), так и потребительский спрос (розничная торговля и услуги).

Например, оборот компаний в сфере информационных технологий за последние пять лет увеличился в три раза, а в 2023 году — на 23,2 процента, при этом численность занятых выросла на 34,7 процента. Профессиональная, научная и техническая деятельность также показала опережающий рост: за пять лет её оборот удвоился.

По итогам текущего года ожидается рост производства в обрабатывающей отрасли на 14 процентов. В 2025 году прогнозируется рост на 10 процентов, а в 2026–2027 годах — на 7,5 процентов ежегодно. Потребительский спрос продолжает расти, и его вклад в экономический рост сохранится. Ожидается увеличение оборота розничной торговли на 5,2 процента и объема платных услуг на 7 процентов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. В 2025–2027 годах рост розничной торговли составит от 2,5 до 3 процентов, а платных услуг — от 4 до 5 процентов.

Высокая инвестиционная активность остается важным фактором роста экономики Москвы. По предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал в 2023 году увеличился на 3,8 процента и достиг 6,8 триллиона рублей. Диверсификация инвестиционной структуры продолжается: растут вложения в объекты интеллектуальной собственности, которые составляют уже 16,5 процента от общего объема инвестиций.

Несмотря на жесткие условия денежно-кредитной политики, ожидается, что инвестиционная динамика останется положительной, с приростом на уровне 4–4,8 процента ежегодно в 2025–2027 годах. Поддержка инвестиционной активности будет обеспечена внутренним спросом, развитием импортозамещения и стимулирующей бюджетной политикой.

С учетом текущих тенденций рост ВРП Москвы в 2024 году составит не менее 4 процентов. В условиях продолжающегося экономического роста наблюдается значительная потребность в кадрах.

В настоящее время численность рабочей силы составляет 500 тысяч человек, и, согласно прогнозам, к 2027 году она увеличится до 781 тысячи. Это представляет собой одну из основных проблем для экономического развития города, решение которой требует повышения производительности труда, а также расширения программ подготовки и переподготовки кадров.

Ожидается, что по итогам 2024 года инфляция составит девять процентов. В среднесрочной перспективе предполагается замедление темпов роста потребительских цен.

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10 октября 2024, 10:46
Сергей Собянин. Фото: mskagency.ru
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