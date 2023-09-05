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Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог

Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог
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Эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рассказала, что может помочь организму в период межсезонья.

По словам специалиста, чтобы улучшить метаболизм, синтез витамина А и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, стоит обратить внимание на блюда из тыквы, моркови и репы. Также укрепить иммунитет помогут перцы – тушеные или фаршированные. К этим овощам в рацион можно добавить рыбу на пару или гриле, особенно хорошо на здоровье влияет лосось, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кроме того, Гоголева добавила, что айва, тушенная с овощами, или варенье из айвы обладает противовоспалительным эффектом. А грибы, приготовленные любым способом, восполнят уровень витамина D и простимулируют синтез клеток иммунной системы.

Ранее "Дни.ру" писали, что в осенний период важно употреблять в пищу овощи, богатые полезными микроэлементами. Это поможет наладить работу ЖКТ и избежать авитаминоза. Особенно положительное влияние на организм способна оказать морковь. Главное – не злоупотреблять этим овощем, это чревато сонливостью.

5 сентября 2023, 00:30
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Life✓ Надежный источник

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