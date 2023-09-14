Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России: и вот почему

В Роскомнадзоре высказались о возможной блокировке популярного месседжера WhatsApp. Как заявили в ведомстве, данное мобильное приложение от Meta* перестанет быть доступным на территории России, если в нем появятся каналы с запрещенной в стране информацией.

Сначала Роскомнадзор потребует удалить неприемлемые данные, и в случае отказа – заблокирует приложение, рассказывает телеканал "360". Пока же в WhatsApp нет информационных русскоязычных каналов, а значит, пересматривать отношение к мессенджеру не будут, дал понять глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, слова которого приводит сайт VSE42.RU.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.