Последних победителей розыгрыша для голосующих электронно определят 11 сентября

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет в понедельник утром.

Участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО могут выиграть призовые баллы и потратить их на услуги и товары партнеров акции #ВыбираемВместе2023 (один балл равен одному рублю). Последний розыгрыш назначен на утро 11 сентября. Одну, три или пять тысяч баллов будут разыгрывать среди тех, кто сделал свой выбор с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

Победители акции будут определены случайно, в этом организаторам поможет специальное оборудование. Тем, кому достались призовые баллы, отправят СМС-сообщения. Чтобы их получить, победителям нужно будет активировать уникальный код участника до 25 сентября 2023 года.

Для уточнения результатов розыгрыша участники могут авторизоваться на сайте www.ag-vmeste.ru с 12:00. К слову, там же можно активировать код участника, узнать подробности самой акции и ее партнерах, получить ответы на другие вопросы, связанные с розыгрышем.

На данный момент прошло два розыгрыша, в которых поучаствовали почти 2,1 миллиона человек. Одну тысячу призовых баллов гарантированно получают те, кто впервые принимает участие в онлайн-голосовании и не выигрывал баллы ранее.

Напомним, выборы в Москве проходят с 8 по 10 сентября 2023 года.