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Все участники второго розыгрыша "Миллиона призов" получат призовые баллы

Все участники второго розыгрыша "Миллиона призов" получат призовые баллы
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В воскресенье состоялся второй розыгрыш среди участников онлайн-голосования.

В Москве утром в воскресенье прошел второй розыгрыш призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Баллы получили участники дистанционного электронного голосования на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований.

Участвовали те, кто голосовал с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября. Они выиграли одну, три или пять тысяч призовых баллов.

Во втором розыгрыше участвовали 723 183 человека. Все они стали обладателями призовых баллов.

Всего за два розыгрыша баллы получили 2 090 881 человек. Из них 87% стали победителями.

После 12:00 победителям направят СМС-уведомление. Баллы нужно активировать до 25 сентября включительно на сайте программы "Миллион призов".

Потратить баллы можно на походы в кафе и рестораны, театры и музеи, на благотворительность, пополнение карты "Тройка" и покупки в магазинах – партнерах акции.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. За первые два дня участие приняли 2,6 миллиона человек. Голосование проходит без серьезных нарушений.

10 сентября 2023, 10:34
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Как выбрать кружок для ребенка

Как выбрать кружок для ребенка
Многие родители задумываются о гармоничном развитии ребенка.

Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября
Победителям нужно активировать код до 25 сентября включительно. Утром 10 сентябре пройдет второй розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров
Первый розыгрыш прошел 9 сентября. Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы разыгрывают баллы в рамках программы "Миллион призов".

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы
Первый розыгрыш прошел 9 сентября. Участниками розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы.

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования
В первом розыгрыше участвовали более миллиона человек. В Москве в субботу завершился первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

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