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Суббота 9 сентября

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Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров
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Первый розыгрыш прошел 9 сентября.

Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы разыгрывают баллы в рамках программы "Миллион призов". Первый розыгрыш состоялся 9 сентября, следующие пройдут 10 и 11 сентября.

Победители получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить на поход в заведения общепита, музеи и театры, пополнение транспортной карты "Тройка" или на покупку в магазинах – партнерах акции.

Так, дошкольникам можно купить книги и игрушки, для малышей – подгузники, детское питание, коляску. Партнерами акции стали и магазины спортивных товаров.

Кроме того, на призовые баллы можно посетить Московский зоопарк и Театр кошек имени Куклачева. Призовые баллы можно обменять на поход в Дарвиновский музей, Музей космонавтики и другие культурные площадки Москвы.

Выбравшие дистанционное голосование автоматически становятся участниками розыгрышей. Победители получат СМС-уведомление. Уникальный код необходимо активировать на сайте акции #ВыбираемВместе2023 до 25 сентября включительно.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В первый день проголосовали более 1,5 миллиона человек.

9 сентября 2023, 16:58
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы
Первый розыгрыш прошел 9 сентября. Участниками розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы.

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования
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Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября
Победители определятся методом случайного выбора. В субботу, 9 сентября, пройдет первый розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

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