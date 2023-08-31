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Четверг 31 августа

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Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска
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Сергей Собянин отметил труд московских коммунальщиков по восстановлению городов в Донбассе.

В четверг, 31 августа, Сергей Собянин на торжественном мероприятии в День работников комплекса городского хозяйства Москвы обратился к столичным коммунальщикам с благодарственной речью. Градоначальник выразил признательность за их участие в восстановлении экономики, инженерных сетей и жилого сектора Донецка и Луганска.

Собянин отметил сложности, с которыми приходится московским коммунальщикам сталкиваться в Донбассе. Мол, есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными.

По словам мэра Москвы, специалисты выполнили не только ту работу, которую они обычно делают перед зимним сезоном. Например, коммунальщики вставили порядка 13 тысяч окон, которые были выбиты снарядами.

"Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", – сказал Собянин.

Мэр столицы сообщил, что благодарность московским коммунальщикам просили передать и руководители и жители Донецкой и Луганской народных республик. Они также признательны за работу, проделанную в новых регионах России.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотного аппарата. Слова градоначальника приводили "Дни.ру".

31 августа 2023, 21:58
Фото: Агентство «Москва»/www.mskagency.ru
Москва 24✓ Надежный источник

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