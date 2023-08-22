Антоха MC и Ева Польна выступят на ночной вечеринке в "Лужниках" 25 августа

Вход свободный.



На площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" проходят ночные дискотеки для всех желающих. Перед посетителями выступают звезды отечественной эстрады.

Вечеринки проходят на сцене у Малой спортивной арены. 25 августа для гостей площадки выступят Антоха MC, Ева Польна, VA.NO и другие артисты.

В субботу, 26 августа, на сцене выступят музыкальные группы NLO и "Дискотека Авария", Дана Соколова, Oweek, D’Maselle и ST.

Хедлайнеры выступят в 20:00 после завершения дневной программы. В 21:00 стартуют ночные дискотеки.

Московский урбанфорум продлится до 10 сентября. Мероприятия проходят в "Лужниках", парке "Зарядье", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

В "Зарядье" 24 и 25 августа состоится деловая программа Московского урбанфорума. Главная тема – "Москва-2030. Город, устремленный в будущее". Эксперты обсудят влияние крупных проектов на развитие мегаполиса.