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Пятница 11 августа

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Деловая программа Московского урбанфорума пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа

Деловая программа Московского урбанфорума пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа
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Эксперты обсудят влияние мегапроектов на развитие мегаполиса.

На площадке концертного зала "Зарядье" 24 и 25 августа пройдет деловая программа Московского урбанистического форума. Тема мероприятия – "Москва-2030. Город, устремленный в будущее".

К участию приглашают всех интересующихся темой развития мегаполиса. Современные тренды обсудят эксперты в сфере делового развития. Запланирована онлайн-трансляция всех сессий.

Акцент сделан на мегапроекты Москвы, которые создают основу для устойчивого развития города. В сессиях примут участие представители органов власти, архитекторы, девелоперы и предприниматели.

Разработчики деловой программы опубликовали манифест, где отмечена важность сотрудничества для поиска инновационных решений.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

Расписание событий доступно на официальном сайте. Посещение большинства мероприятий бесплатное.

11 августа 2023, 09:42
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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