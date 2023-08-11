Деловая программа Московского урбанфорума пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа

Стоимость набора для заготовок из квашеной капусты подсчитали эксперты

Запастись овощами на зиму выходит отнюдь не дешево. С томатами и огурцами все давно понятно, поэтому для желающих сэкономить остается квашеная капуста. Достать зимой заветные баночки, чтобы почувствовать вкус лета и похрустеть сочной капустой, удается не всем.