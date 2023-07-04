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Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре

Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре
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Летом проще простого приучить малыша к правильному питанию. Начинать следует с фруктов и ягод.

Здоровые пищевые привычки формируются с детства. Именно поэтому так важно вводить в рацион фрукты и сезонные ягоды детям с раннего возраста. Начинать такой прикорм можно уже с 6 месяцев.

Лето – самое подходяще время, чтобы начать прикорм малыша и познакомить его с фруктами и ягодами. Так что если ваш прикорм пришелся на летний период, вам крупно повезло, ведь свежие ягоды и фрукты сейчас в изобилии.

Когда малышу исполнится восемь месяцев, он уже может съедать от половины до трех четвертей чашки фруктов и ягод. В годик ребенок должен съедать не менее 150 граммов фруктов в день.

Пюре из черники

Это блюдо понравится маленькому сладкоежке, ведь черника обладает ярким вкусом, ароматом и интересным цветом, что наверняка заинтересует его. Для приготовления пюре из черники промойте ягоды, переберите их от сора и просушите. Затем перетрите их через сито. Из половины чашки ягод выходит 100 мл пюре. Кстати, черника отлично сочетается с яблочным и банановым пюре. В пюре можно добавлять грудное молоко или смесь.

Пюре из персиков

Для такого блюда следует выбрать персики темно-оранжевого цвета с красным румянцем. На фруктах не должно быть вмятин или трещин. Спелые персики слегка мягкие. Промойте и просушите персик. В кастрюлю налейте воды и вскипятите ее. Затем положите в нее персик на 45 секунд. Достаньте шумовкой и положите в холодную воду. Затем снимите кожицу и выньте косточку. Нарежьте на ломтики и измельчите в блендере.

Пюре из сливы

Слива содержит огромное количество клетчатки и очень полезна. Она нормализует работу ЖКТ и хороша в профилактике запоров. Повторите процедуру, что и с персиком и так же измельчите в блендере.

4 июля 2023, 02:19
Фруктовое пюре. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7Дней.ру✓ Надежный источник

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