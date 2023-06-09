Новая группа ополченцев Курской и Белгородской областей завершила недельный курс подготовки у инструкторов ЧВК "Вагнер"

Ополченцы Курской и Белгородской областей завершили недельный курс подготовки в ученом центре ЧВК "Вагнер". Выпускники с теплотой рассказали о том, как проходили занятия под руководством опытных инструкторов, не раз побывавших на поле боя.



"Музыканты" не только дают бесценные теоретические и практические навыки, отмечают мужчины. Они уважительно и профессионально относятся к своим подопечным.

"Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса. Люди здесь относятся к подготовке с душой: все по максимуму за минимальное время. Инструкторы — замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело. Хотелось бы напомнить тем людям, которые до сих пор сидят на диванах, что необходимо встать и готовиться к войне, потому что кроме нас нашу землю никто не защитит", — поделился участник курса.

Добровольцы записались на курс боевой подготовки в ЧВК "Вагнер", отправив запрос на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. В рамах занятий они обучились стрельбе из различных видов оружия, прошли основы тактической и инженерно-саперной подготовки, отработали ситуации, которые могут возникнуть на поле боя, например, штурм зданий и окопов.

"Это лучший учебный центр в России. С моей точки зрения, здесь за недельный срок ребята обучаются стрельбе из автоматов, пулеметов, АГС. Происходят теоретические занятия по топографии, практическое ориентирование на местности. Отрабатывается штурм окопов, зданий, а также оборона — все это мы прошли. Рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений", — заявил один из выпускников.

В феврале 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично посетил занятия предыдущих групп добровольцев из Курской и Белгородской областей. Он проверил качество подготовки будущих ополченцев, а также дал несколько советов инструкторам по поводу учебного процесса.