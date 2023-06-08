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Четверг 8 июня

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Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых

Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых
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Перед поездкой на природу важно позаботиться не только о себе, но и о своих питомцах.

Начался сезон активного отдыха на природе и частых выездов за город. А это значит, что высока вероятность встречи с клещами и другими насекомыми-вредителями, которые неизбежно нападут на вашего домашнего питомца на природе, если его заранее не обработать. Для того, чтобы уберечь его от укусов, следует обрабатывать любимца прямо перед выездом или за несколько дней.

Ветеринар Ольга Михеева рассказала, как и чем обработать домашних собак и кошек перед поездкой на природу. Главной целью таких процедур является защита от блох и клещей. Оказывается, обработку надо делать за два-три дня до выезда.

Для обработки используются специальные таблетки и капли, сообщает RT. Также можно использовать для отпугивания насекомых специальные ошейники. В таком случае он должен плотно прилегать к телу питомца.

Важно, что одновременно использовать средства от глистов и насекомых не рекомендуется, подчеркнула ветврач. В этих средствах могут содержаться одни и те же вещества, что может вызвать передозировку.

Возможно применение защитных спреев короткого действия, которые можно распылить прямо на шерсть собаки или кошки перед прогулкой.

8 июня 2023, 08:00
Собака. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

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