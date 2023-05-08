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"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор

"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор
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Опальный украинский журналист Дмитрий Гордон заговорил.

Владислав Тюльпанов посетил Красную площадь накануне парада в честь 9 мая. Он показал на видео главное место страны, где всего через несколько часов начнутся празднования в честь победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Владислав Тюльпанов заснял крышу правительственного здания, на которую в начале прошлой недели было совершено нападение украинских беспилотников.

"Россия такое не простит, не оставит, возмездие будет жестоким", – заявил Владислав Тюльпанов.

На видео отреагировал скандальный журналист Дмитрий Гордон*, который посоветовал российскому политику бежать за бугор. Помимо этого, он пригрозил, что "скоро начнется".

"Убегай из России, у вас скоро начнется", – написал иноагент.

Владислав Тюльпанов не стал сдаваться и отметил, что Дмитрию Гордону не стоит сходить с ума. "Вам давно капитулировать пора", – подчеркнул российский политик.

Фото: личный архив Владислава Тюльпанова

*внесен в список иностранных агентов.

8 мая 2023, 14:13
Фото: личный архив Владислава Тюльпанова
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