Опальный украинский журналист Дмитрий Гордон заговорил.

Владислав Тюльпанов посетил Красную площадь накануне парада в честь 9 мая. Он показал на видео главное место страны, где всего через несколько часов начнутся празднования в честь победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Владислав Тюльпанов заснял крышу правительственного здания, на которую в начале прошлой недели было совершено нападение украинских беспилотников.

"Россия такое не простит, не оставит, возмездие будет жестоким", – заявил Владислав Тюльпанов.

На видео отреагировал скандальный журналист Дмитрий Гордон*, который посоветовал российскому политику бежать за бугор. Помимо этого, он пригрозил, что "скоро начнется".

"Убегай из России, у вас скоро начнется", – написал иноагент.

Владислав Тюльпанов не стал сдаваться и отметил, что Дмитрию Гордону не стоит сходить с ума. "Вам давно капитулировать пора", – подчеркнул российский политик.

*внесен в список иностранных агентов.