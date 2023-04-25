Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке "Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Вторник 25 апреля

02:09"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео 00:34"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе 21:58"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской 21:19Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона 20:53"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили 20:09Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке 19:36Жительница Череповца задушила своего ребенка мочалкой 19:26"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь 19:00Простые правила: почему у одних все мечты сбываются, а другие так и остаются мечтателями ни с чем 18:32Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию 17:28Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови 17:16Как россияне косвенно финансируют ВСУ 16:30Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста 16:07 "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 15:32"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку 15:20В Москве женщина убила новорожденного в туалете электрички 14:40Умер основатель "Кремлевского балета" 14:20На северо-востоке Москвы загорелась квартира 14:00Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений 13:40"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи 13:20Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова 13:00Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок 12:40Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня 12:20О времена, OMODA!.. 12:00Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 11:40Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир 11:24"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу 11:20Студии в Петербурге подорожали на 115% 10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:30"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе

"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе
465

Валерий Меладзе может оказаться в тюрьме.

На фоне спецоперации на Украине ряд отечественных звезд выступили с критикой в адрес России и спешно покинули страну. Популярный певец Валерий Меладзе тоже не остался в стороне и сделал ряд громких, но, очевидно, необдуманных заявлений.

В результате Заслуженный артист России оказался в эпицентре грандиозного скандала. Разумеется, патриотично настроенные граждане жестко раскритиковали исполнителя хита "Самба белого мотылька", поэтому на некоторое время пришлось исчезнуть из публичного пространства.

Дабы не лишиться финансовых потоков из России певец попробовал сдать назад, мол не хочет комментировать политические события. Об этом Валерий Меладзе заявил публично со сцены, но уже в в личных беседах продолжил выражать поддержку Украине.

По итогу общественники попросили Генпрокуратуру проверить звезду на предмет финансирования ВСУ, что в РФ приравнивается к измене родине. Если суд признает артиста виновным, то он может сесть в тюрьму на долгих 20 лет.

Известный патриотичными взглядами политик Владислав Тюльпанов тоже призвал строго наказать Валерия Меладзе. В беседе в корреспондентом "Дни.ру" он назвал мерзкой попытку усидеть на двух стульях. По его словам, нельзя быть одновременно и патриотом, и предателем родины.

"Я бы вообще создал специальную комиссию, которая бы выявляла реальных патриотов и таких лживых, как [Валерий] Меладзе", – отметил Владислав Тюльпанов. Политик также подчеркнул, что против последних необходимо принимать "самые жесткие меры", в том числе, лишать их имущества.

25 апреля 2023, 00:34
Владислав Тюльпанов. Фото: личный архив
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену

"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской

"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской
Наталья Подольская не единожды пожалела, что пригласила Владимира Преснякова на выступление Агаты Муциниеце. Столичное шоу "Абсолютно другая нога" наделало столько шума, что даже звезды российского шоу-бизнеса решили прикупить себе по билету и отправиться посмотреть на то, как ловко Агата Муциниеце сбрасывает с себя одежду.

Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона

Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона
Памятник Иосифу Кобзону – последнее, что увидела пенсионерка. Казалось бы, что может случиться на месте вечного упокоения Иосифа Кобзона?! Ведь главное горе уже произошло: 4,5 года назад мэтра не стало, что оставило незаживающую дыру в груди у всех его близких.

"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили

"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили
Алла Пугачева утащила с собой целую эпоху. Больше года назад Алла Пугачева с мужем и детьми покинула родную страну и улетела в Израиль.

Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке

Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке
Николай Басков в ужасе искал выход из ситуации. В Сети появилось видео со связанными по рукам и ногам певцом Николаем Басковым и комиком Гариком Харламовым.

"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь

"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь
Внезапная смерть разделила жизнь Константина Кинчева на две части. Пока одни звезды заказывают папарацци к дверям своей квартиры, иные живут вдали от красных дорожек, поэтому журналистам требуется постараться, чтобы разузнать свежие новости об их жизни.

Выбор читателей

24/04ПндПодозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 24/04Пнд"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 24/04Пнд "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 24/04Пнд"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции