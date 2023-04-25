"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе

Валерий Меладзе может оказаться в тюрьме.

На фоне спецоперации на Украине ряд отечественных звезд выступили с критикой в адрес России и спешно покинули страну. Популярный певец Валерий Меладзе тоже не остался в стороне и сделал ряд громких, но, очевидно, необдуманных заявлений.

В результате Заслуженный артист России оказался в эпицентре грандиозного скандала. Разумеется, патриотично настроенные граждане жестко раскритиковали исполнителя хита "Самба белого мотылька", поэтому на некоторое время пришлось исчезнуть из публичного пространства.

Дабы не лишиться финансовых потоков из России певец попробовал сдать назад, мол не хочет комментировать политические события. Об этом Валерий Меладзе заявил публично со сцены, но уже в в личных беседах продолжил выражать поддержку Украине.

По итогу общественники попросили Генпрокуратуру проверить звезду на предмет финансирования ВСУ, что в РФ приравнивается к измене родине. Если суд признает артиста виновным, то он может сесть в тюрьму на долгих 20 лет.

Известный патриотичными взглядами политик Владислав Тюльпанов тоже призвал строго наказать Валерия Меладзе. В беседе в корреспондентом "Дни.ру" он назвал мерзкой попытку усидеть на двух стульях. По его словам, нельзя быть одновременно и патриотом, и предателем родины.

"Я бы вообще создал специальную комиссию, которая бы выявляла реальных патриотов и таких лживых, как [Валерий] Меладзе", – отметил Владислав Тюльпанов. Политик также подчеркнул, что против последних необходимо принимать "самые жесткие меры", в том числе, лишать их имущества.