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Воскресенье 7 мая

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Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога

Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога
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Женщины и мужчины могут быть по-разному подвержены геморрою.

Геморрой возникает из-за неправильного образа жизни и вредных привычек. Если человек ведет малоподвижный образ жизни и неправильно питается, значит он в группе риска. Чтобы избежать развития этой опасной болезни, следует употреблять в пищу больше клетчатки, к примеру яблок, огурцов и капусты, а также пить побольше жидкости.

При этом злоупотреблять спортом тоже нельзя. Подъем тяжестей также может привести к геморрою. Если в фитнес-клубе вы много отжимаетесь или тягаете гири, это тоже может вам навредить не меньше сидячего образа жизни. Лучше всего заниматься щадящими видами спорта – пилатесом, бегом, плаванием или аэробикой. А при сидячей работе тоже есть выход – в перерывах можно устраивать физкульт-минутки – почаще вставать и разминаться.

Как выяснилось, появление геморроя зависит еще и от пола человека. Мужчины в два-три раза чаще женщин болеют геморроем. Врач-колопроктолог Анастасия Травникова объяснила причину такой статистики. По словам врача, этому есть вполне объяснимое обоснование.

Все дело в том, что у женщин сосуды более эластичны, именно поэтому они реже болеют геморроем. Кроме того, женщины реже страдают от вредных привычек.

7 мая 2023, 04:07
Геморрой. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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