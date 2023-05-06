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Суббота 6 мая

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Что известно о проблемах Крида с налогами

Что известно о проблемах Крида с налогами
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Популярный хип-хоп артист Егор Крид решил не ждать до последнего и в конце апреля погасил свои налоговые задолженности.

Как сообщается, Егор Крид выплатил всю свою задолженность по налогам. По словам источника, ее размер превысил миллион рублей.

Предполагается, что причиной неожиданно возросшей финансовой грамотности артиста стало желание заранее снять к себе все вопросы со стороны налоговой и полиции. Впрочем, представители певца опровергают информацию о самом наличии долгов у артиста. Егор Крид всегда исправно платит налоги и не имеет никаких задолженностей, пояснил агент исполнителя.

Егор Крид показал, что он не только талантливый артист, но и ответственный гражданин, который не собирается нарушать закон. Его поступок должен стал примером для многих звезд шоу-бизнеса, которые часто игнорируют свои налоговые обязательства.

Напомним, что свыше трех десятков блогеров, чья аудитория составляет миллионы зрителей и поклонников, подвергнутся налоговым проверкам. Инфлюэнсеров проверят на причастность к таким серьезным нарушениям, как отмывание денег и неуплата налогов.

Совсем недавно известная блогерша и рэперша Дарья Зотеева, среди своих поклонников и не только известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, столкнулась с блокировкой своих счетов. Посе того она была вынуждена покинуть Родину. Инстасамку приняли Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, до сих пор не утихает скандал, связанный с известной "исполнительницей желаний" Еленой Блиновской, которой предъявили обвинения в налоговых аферах почти на один миллиард. А в начале марта фигурантами громкого уголовного дела стали блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек и ее муж Артем. Семейная пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогерша применяла упрощенную систему налогообложения, но за проведение фитнес-марафонов получала гораздо больше разрешенных 150 миллионов.

6 мая 2023, 16:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина перепутали с концертом Пугачевой

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина перепутали с концертом Пугачевой
Будь сегодня потеплее, многие бы поехали на шашлыки. Но поскольку погода не шепчет, отправились на кладбище. Тем более, к мертвому Валентину Юдашкину должна была прийти живая Алла Пугачева. А это всегда – увлекательный аттракцион. Желающие увидеть обитающую сегодня в Израиле Аллу Пугачеву стали собираться за час до траурной церемонии.

Новая песня Макса Фадеева цепляет

Новая песня Макса Фадеева цепляет
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Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище
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Как Пугачева стала героиней похорон Юдашкина: история о самолете за девять миллионов

Как Пугачева стала героиней похорон Юдашкина: история о самолете за девять миллионов
Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию, чтобы проводить модельера Валентина Юдашкина в последний путь, но сделала это тайно. Такой перелет обошёлся Примадонне в кругленькую сумму. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продемонстрировала свою щедрость и доброту.

Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина

Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина
До конца не было известно, приедет ли Алла Пугачева на прощание с Валентином Юдашкиным. Панихиду по Славе Зайцеву Народная артистка СССР проигнорировала, поэтому были сомнения и сейчас. Но Примадонна пришла. За последние несколько лет Алла Борисовна ходила на прощание считанное число раз.

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