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Пятница 5 мая

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Пустился в разгул: брошенный Пугачевой Галкин* подверг детей смертельной опасности

Пустился в разгул: брошенный Пугачевой Галкин* подверг детей смертельной опасности
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Максим Галкин* поигрался с детьми и бросил.

На днях СМИ сообщили о том, что 74-летняя российская певица Алла Пугачева прилетела в Россию. выходит, что она оставила своих детей Лизу и Гарри на попечении скандального отца. Тем временем комик пустился в разгул.

Максим Галкин* с детьми сейчас проводят время в Париже, так как юморист гастролирует по Европе с концертами. В своем аккаунте комик часто показывает, как развлекается с детьми в свободное от работы время. На днях он притащил детей в парк аттракционов "Диснейленд" и покатался с ними на американских горках. Поклонники обеспокоились, ведь дети Пугачевой еще слишком маленькие, а Галкин* подвергает их смертельной опасности.

На видео Гарри с ужасом смотрит в камеру и кричит от страха, а Лиза вжалась в кресло и едва не плачет и цепляется ручонками за отца.

Сразу после выполнения родительского долга Максим Галкин* тоже покинул детей и улетел дальше выступать в другой город. Россияне гадают, на кого же оставили детей скандальные родители Пугачева и Галкин*?

К тому же, в Париже сейчас идут беспорядки, что еще более обостряет и без того неспокойную ситуацию.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

5 мая 2023, 19:50
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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